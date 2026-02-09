Donald Trump a răbufnit, după ce a văzut ce s-a întâmplat la Super Bowl: „Absolut groaznic” - Antena Sport

Bad Bunny, spectatol total la Super Bowl LX

Îmbrăcat într-un costum alb, superstarul în vârstă de 31 de ani a deschis spectacolul cu piesa „Tití Me Preguntó”, în timp ce parcurgea scene atent realizate din viaţa portoricană – fermieri cu pălării tradiţionale pava, jucători de domino şi boxeri.

Spectacolul a atins apogeul pe o scenă secundară numită „La Casita” (căsuţa), unde a cântat „Yo Perreo Sola”, „Safaera” şi „Party”, în timp ce vedete precum Pedro Pascal, Karol G, Cardi B şi Jessica Alba au fost văzute dansând în mulţime.

Într-unul dintre momentele cele mai teatrale ale spectacolului, Bad Bunny a spart tavanul „La Casita” în timp ce interpreta „Voy a Llevarte Pa’ PR”, apoi s-a mutat într-un camion alb, unde dansatorii au dansat pe un medley care omagia rădăcinile reggaetonului – „Gasolina” al lui Daddy Yankee, „Dale Don Dale” al lui Don Omar şi propriul său hit „EoO”.

„Dacă sunt aici, la Super Bowl 60, este pentru că nu am încetat niciodată să cred în mine”, a declarat el, în timp ce viorile cântau „Monaco”.

O nuntă înscenată cu iconicul La Rana Concho, care a fost difuzată pe ecranele stadionului, a pregătit scena pentru intrarea surpriză a Lady Gaga, supervedeta pop cântând o versiune salsa a piesei „If Tomorrow Never Comes” înainte de a dansa cu el „BAILE INoLVIDABLE”.

Apoi a trecut la „NUEVAYol”, în timp ce un copil şi familia sa erau arătaţi urmărind ceremonia premiilor Grammy, la care a câştigat Albumul Anului – prima dată când premiul a fost acordat unui album în limba spaniolă.

Ricky Martin a apărut pentru „LO QUE LE PASÓ A HAWAii”, în timp ce Bad Bunny a ridicat steagul Puerto Rico şi a interpretat „El Apagón”, stadionul fiind inundat de lumini înainte ca el să cânte „CAFé CON RON” şi să strige „Dumnezeu să binecuvânteze America!”, numind toate ţările de pe continent în timp ce se desfăşura o paradă a steagurilor.

„Singurul lucru mai puternic decât ura este iubirea” a fost afişat în stadion, în timp ce el a încheiat spectacolul cu „DtMF”, piesa principală de pe albumul său câştigător al premiului Grammy, „Debí Tirar Más Fotos”.