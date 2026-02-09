Seattle Seahawks a câştigat Super Bowl LX, după victoria cu New England. Critici după show-ul lui Bad Bunny de la pauză - Antena Sport

Seattle Seahawks s-a bazat pe o apărare implacabilă pentru a învinge New England cu 29-13 în Super Bowl LX, duminică, împiedicând Patriots să câştige al şaptelea titlu NFL şi răzbunând înfrângerea suferită în faţa aceluiaşi adversar în finala de acum 11 ani. Este al doilea titlu Super Bowl pentru Seattle.

Seattle l-a placat de şase ori pe quarterback-ul Patriots, Drake Maye, inclusiv o dată care a dus la o recuperare a mingii şi un touchdown târziu, şi a obţinut cinci field goal-uri de la Jason Myers, în timp ce Sam Darnold a conectat cu AJ Barner pentru un touchdown.

Seattle Seahawks a câştigat Super Bowl LX

Seattle, care era considerată o echipă cu şanse mici în presezon, a primit mingea la începutul meciului şi a realizat un drive de opt jocuri care a dus la un field goal de 33 de yarzi de la Myers pentru primul punct al meciului.

Myers a dublat avantajul echipei Seattle în al doilea sfert de la 39 de yarzi şi a marcat de la 41 de yarzi în ultimele secunde ale primei reprize, în timpul căreia echipa Patriots a ratat toate cele cinci posesiuni.

O greşeală costisitoare a lui Maye la sfârşitul celui de-al treilea sfert a dus la un touchdown de 16 yarzi al lui Barner cinci faze mai târziu.