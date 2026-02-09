Seattle Seahawks a câştigat Super Bowl LX, după victoria cu New England. Critici după show-ul lui Bad Bunny de la pauză - Antena Sport

Seattle Seahawks s-a bazat pe o apărare implacabilă pentru a învinge New England cu 29-13 în Super Bowl LX, duminică, împiedicând Patriots să câştige al şaptelea titlu NFL şi răzbunând înfrângerea suferită în faţa aceluiaşi adversar în finala de acum 11 ani. Este al doilea titlu Super Bowl pentru Seattle.
Seattle l-a placat de şase ori pe quarterback-ul Patriots, Drake Maye, inclusiv o dată care a dus la o recuperare a mingii şi un touchdown târziu, şi a obţinut cinci field goal-uri de la Jason Myers, în timp ce Sam Darnold a conectat cu AJ Barner pentru un touchdown.
Seattle Seahawks a câştigat Super Bowl LX
Seattle, care era considerată o echipă cu şanse mici în presezon, a primit mingea la începutul meciului şi a realizat un drive de opt jocuri care a dus la un field goal de 33 de yarzi de la Myers pentru primul punct al meciului.
Myers a dublat avantajul echipei Seattle în al doilea sfert de la 39 de yarzi şi a marcat de la 41 de yarzi în ultimele secunde ale primei reprize, în timpul căreia echipa Patriots a ratat toate cele cinci posesiuni.
O greşeală costisitoare a lui Maye la sfârşitul celui de-al treilea sfert a dus la un touchdown de 16 yarzi al lui Barner cinci faze mai târziu.
Dar Patriots, care nu au avut niciun snap în interiorul liniei de 43 de yarzi a Seattle-ului pe tot parcursul meciului, au răspuns imediat cu un drive de touchdown, Maye conectându-se cu Mack Hollins într-o fază de 35 de yarzi, reducând avantajul Seattle-ului cu puţin peste 12 minute înainte de final.
După ce au fost blocaţi la linia de 4 yarzi de un punt de 55 de yarzi al australianului Michael Dickson, acţiunea Patriots s-a încheiat brusc când o pasă a lui Maye destinată lui Kyle Williams a fost interceptată de Julian Love, ducând la un alt field goal al lui Myers şi la un avantaj de 22-7 pentru Seattle.
Seahawks au pus apoi capăt meciului cu un strip sack asupra lui Maye, în urma căruia Uchenna Nwosu a recuperat mingea pierdută şi a returnat-o 44 de yarzi pentru a marca.
Maye a conectat cu Rhamondre Stevenson pentru un touchdown târziu, aducând New England la 16 puncte, dar Patriots nu au reuşit să recupereze lovitura de onside care a urmat, iar Seattle a obţinut victoria.
Critici după show-ul lui Bad Bunny de la pauză
Bad Bunny a transformat stadionul Levi’s într-un omagiu vibrant adus Puerto Rico în timpul spectacolului de la pauza Super Bowl, oferind o călătorie plină de energie prin cultura insulei, completată de apariţia surpriză a celebrei Lady Gaga.
Spectacolul din pauză a marcat un moment istoric pentru muzica latină pe cea mai mare scenă din America, după performanţa record a lui Kendrick Lamar de anul trecut, care a atras peste 130 de milioane de telespectatori, Bad Bunny folosind platforma pentru a-şi celebra moştenirea culturală şi pentru a consolida locul reggaetonului în cultura americană mainstream.
Într-unul dintre momentele cele mai teatrale ale spectacolului, Bad Bunny a spart tavanul „La Casita” în timp ce interpreta „Voy a Llevarte Pa’ PR”, apoi s-a mutat într-un camion alb, unde dansatorii au dansat pe un medley care omagia rădăcinile reggaetonului – „Gasolina” al lui Daddy Yankee, „Dale Don Dale” al lui Don Omar şi propriul său hit „EoO”.
Ricky Martin a apărut pentru „LO QUE LE PASÓ A HAWAii”, în timp ce Bad Bunny a ridicat steagul Puerto Rico şi a interpretat „El Apagón”, stadionul fiind inundat de lumini înainte ca el să cânte „CAFé CON RON” şi să strige „Dumnezeu să binecuvânteze America!”, numind toate ţările de pe continent în timp ce se desfăşura o paradă a steagurilor.
„Singurul lucru mai puternic decât ura este iubirea” a fost afişat în stadion, în timp ce el a încheiat spectacolul cu „DtMF”, piesa principală de pe albumul său câştigător al premiului Grammy, „Debí Tirar Más Fotos”.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat duminică într-o postare în social media că spectacolul din pauza Super Bowl, susţinut de artistul portorican Bad Bunny, a fost „absolut groaznic”.
„Spectacolul din pauza Super Bowl este absolut groaznic, unul dintre cele mai proaste din toate timpurile!”, a scris Trump pe Truth Social după încheierea spectacolului din pauză. „Nu are niciun sens, este o jignire la adresa măreţiei Americii şi nu reprezintă standardele noastre de succes, creativitate sau excelenţă.”
