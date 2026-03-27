Fiica lui Adrian Ilie se iubeşte cu un bărbat celebru. Cine i-a furat inima Milanei

Publicat: 27 martie 2026, 12:31

Fiica lui Adrian Ilie, Milana/ Instagram

Fiica lui Adrian Ilie se iubeşte cu un bărbat celebru din România. Milana a postat imagini alături de cel care i-a furat inima.

Milana Ilie are 25 de ani şi s-a născut în perioada în care tatăl ei evolua pentru Valencia. Ea a moştenit pasiunea lui Adrian Ilie pentru fotbal, practicându-l în trecut, iar ulterior devenind antrenoare.

Noul iubit al Milanei Ilie este Adi Istrate, un artist român de 24 de ani, care are milioane de vizualizări pe reţelele de socializare. El este unul dintre cei mai cunoscuţi tineri solişti din noua generaţie.

Cei doi nu s-au mai ascuns şi au postat mai multe fotografii pe conturile lor de Instagram, unde sunt urmăriţi de mii de fani.

Milana Ilie, alături de iubitul ei, Adi Istrate/ Instagram

Milana Ilie a fost prezentă şi la Istanbul, la meciul pierdut de România cu Turcia, scor 0-1, în semifinalele play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Şi tatăl ei, Adrian Ilie, a fost la partida disputată pe arena lui Beşiktaş, fiind însoţit de alţi membrii ai Generaţiei de Aur.

Milana Ilie este implicată într-o afacere de sute de milioane de euro

Fiica lui Adrian Ilie, Milana, ar putea deveni una dintre cele mai bogate femei din România. Milana Ilie este implicată într-o afacere de 800 de milioane de euro, alături de un holding din Turcia.

Milana Ilie deţine 25% din afacerea respectivă. Proiectul în care Milana Ilie s-a asociat cu holdingul turc presupune crearea unuia dintre cele mai importante parcuri eoliene din România. Firma a primit, recent, aviz de racordare electrică de la Transelectrica.

Lucrările ar urma să înceapă anul viitor şi să fie încheiate în 2030. Turbinele electrice ar începe să fie puse în funcţiune, potrivit proiectului, în 2031.

A decis să moară prin eutanasie la 25 de ani. Rămăsese paralizată după o tentativă de suicid în urma unui violA decis să moară prin eutanasie la 25 de ani. Rămăsese paralizată după o tentativă de suicid în urma unui viol
Milana Ilie este implicată deja în alte afaceri. Ea a investit în imobiliare şi deţine şi o firmă de instalaţii sanitare.

Recomandări

Citește și:
Pamela nu și-a găsit liniștea nici după moarte. După o crimă brutală, capul i-a fost tăiat şi furat din sicriu
“Nebuni de oameni!” Florin Tănase, mesaj în direct pentru MM Stoica despre așa-zisul scandal din vestiarul României
UEFA face anunțul oficial: când vor avea loc semifinalele UCL și finala
Scenariu-şoc! Gică Hagi ar putea refuza naţionala României: “Dacă se întâmplă asta, nu mai vine”
“L-a urmărit ghinionul pe Lucescu”. Mihai Stoica a remarcat doi “tricolori”, după eşecul cu Turcia: “Au dat totul”
Supremația Mercedes, amenințată la Suzuka. Russell, surprins de o rivală: „Au fost rapizi”
Caz şocant în SUA! Un tânăr de 13 ani recrutat pentru 1,3 milioane de dolari a fost depistat pozitiv cu steroizi
„Mi-a trimis aseară un mesaj” Klopp rupe tăcerea despre despărțirea lui Mo Salah de Liverpool
1 Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune 2 VideoMircea Lucescu, anunţ despre viitorul său după Turcia – România 1-0. Ce jucător a criticat “Il Luce” 3 Turcia – România 1-0. Tricolorii ratează și ultima șansă de calificare la World Cup 2026 4 Mircea Lucescu a decis echipa de start pentru meciul cu Turcia! Revenire importantă în primul 11 5 Mulţumim, Mircea Lucescu! Bine ai venit, Gică Hagi! Viitorul României e în Universul Antena 6 Jucătorul făcut praf de Mihai Stoica după Turcia – România 1-0: “Iar era decar cu numărul 2”
