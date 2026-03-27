Fiica lui Adrian Ilie se iubeşte cu un bărbat celebru. Cine i-a furat inima Milanei

Fiica lui Adrian Ilie se iubeşte cu un bărbat celebru din România. Milana a postat imagini alături de cel care i-a furat inima.

Milana Ilie are 25 de ani şi s-a născut în perioada în care tatăl ei evolua pentru Valencia. Ea a moştenit pasiunea lui Adrian Ilie pentru fotbal, practicându-l în trecut, iar ulterior devenind antrenoare.

Noul iubit al Milanei Ilie este Adi Istrate, un artist român de 24 de ani, care are milioane de vizualizări pe reţelele de socializare. El este unul dintre cei mai cunoscuţi tineri solişti din noua generaţie.

Cei doi nu s-au mai ascuns şi au postat mai multe fotografii pe conturile lor de Instagram, unde sunt urmăriţi de mii de fani.

Milana Ilie a fost prezentă şi la Istanbul, la meciul pierdut de România cu Turcia, scor 0-1, în semifinalele play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Şi tatăl ei, Adrian Ilie, a fost la partida disputată pe arena lui Beşiktaş, fiind însoţit de alţi membrii ai Generaţiei de Aur.