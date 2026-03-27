Fiica lui Adrian Ilie se iubeşte cu un bărbat celebru. Cine i-a furat inima Milanei

Fiica lui Adrian Ilie se iubeşte cu un bărbat celebru din România. Milana a postat imagini alături de cel care i-a furat inima.
Milana Ilie are 25 de ani şi s-a născut în perioada în care tatăl ei evolua pentru Valencia. Ea a moştenit pasiunea lui Adrian Ilie pentru fotbal, practicându-l în trecut, iar ulterior devenind antrenoare.
Noul iubit al Milanei Ilie este Adi Istrate, un artist român de 24 de ani, care are milioane de vizualizări pe reţelele de socializare. El este unul dintre cei mai cunoscuţi tineri solişti din noua generaţie.
Cei doi nu s-au mai ascuns şi au postat mai multe fotografii pe conturile lor de Instagram, unde sunt urmăriţi de mii de fani.
Milana Ilie a fost prezentă şi la Istanbul, la meciul pierdut de România cu Turcia, scor 0-1, în semifinalele play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Şi tatăl ei, Adrian Ilie, a fost la partida disputată pe arena lui Beşiktaş, fiind însoţit de alţi membrii ai Generaţiei de Aur.
Milana Ilie este implicată într-o afacere de sute de milioane de euro
Fiica lui Adrian Ilie, Milana, ar putea deveni una dintre cele mai bogate femei din România. Milana Ilie este implicată într-o afacere de 800 de milioane de euro, alături de un holding din Turcia.
Milana Ilie deţine 25% din afacerea respectivă. Proiectul în care Milana Ilie s-a asociat cu holdingul turc presupune crearea unuia dintre cele mai importante parcuri eoliene din România. Firma a primit, recent, aviz de racordare electrică de la Transelectrica.
Lucrările ar urma să înceapă anul viitor şi să fie încheiate în 2030. Turbinele electrice ar începe să fie puse în funcţiune, potrivit proiectului, în 2031.
Milana Ilie este implicată deja în alte afaceri. Ea a investit în imobiliare şi deţine şi o firmă de instalaţii sanitare.
- Cum arată geanta de 10.000 de euro cu care Ianis Hagi s-a prezentat la plecarea naţionalei în Turcia
- Femeia care a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci a fost reţinută! Reacţia Lorenei Balaci
- Ce afacere incredibilă face Ion Ţiriac în Botswana. “Şeful are drept la viaţă şi la moarte”
- Proiectul de 28 de mil. de € care îi poartă numele lui David Popovici e aproape gata. Cum arată lucrările
- Cine este Alin Alexuc Ciurariu, partenerul lui Gabi Torje de la Asia Express