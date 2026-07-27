O fostă glorie a Craiovei Maxima îi face praf pe olteni după umilinţa cu Dinamo: „Catastrofe… Nimic, nimic”

Nicolae Negrilă (72 de ani), fostă glorie a Craiovei Maxima, i-a criticat dur pe jucătorii lui Filipe Coelho (45 de ani), după ce Dinamo i-a umilit pe olteni în primul derby al sezonului.

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Coelho a abordat derby-ul cu Dinamo cu rezervele, iar echipa antrenată de Nuno Campos (51 de ani) s-a impus cu 5-1.

Nicolae Negrilă i-a „distrus” pe jucătorii lui Coelho: „Catastrofe. Toată lumea slabă”

„Catastrofe, ce să zic?! Nu pot să dau note de trecere cuiva de la Universitatea, nu pot, oricât aș încerca. Și portarul slab, slab, și apărarea slabă, slabă, toată lumea… N-am jucat nimic, nimic, nimic.

Măcar să reparăm ceea ce sper eu că a fost un accident, iar miercuri să ne revenim, nu se poate așa ceva. Păi, tu, fundaș central (n.r: Badelj), să-l împingi pe ăla în așa hal!? Sunt lucruri elementare, care se învață de la juniori.

Musi i-a făcut zdrențe, dădea mingea pe lângă ei și-i lua la fugă. Niciunul nu era în stare să țină de minge. Cum să-ți dea Dinamo cinci, cum?!