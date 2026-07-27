Home | Fotbal | Liga 1 | O fostă glorie a Craiovei Maxima îi face praf pe olteni după umilinţa cu Dinamo: „Catastrofe… Nimic, nimic”

O fostă glorie a Craiovei Maxima îi face praf pe olteni după umilinţa cu Dinamo: „Catastrofe… Nimic, nimic”

Bogdan Stănescu Publicat: 27 iulie 2026, 16:15

Comentarii
O fostă glorie a Craiovei Maxima îi face praf pe olteni după umilinţa cu Dinamo: „Catastrofe… Nimic, nimic

Jucătorii Craiovei, la finalul meciului cu Dinamo / Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Nicolae Negrilă (72 de ani), fostă glorie a Craiovei Maxima, i-a criticat dur pe jucătorii lui Filipe Coelho (45 de ani), după ce Dinamo i-a umilit pe olteni în primul derby al sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Coelho a abordat derby-ul cu Dinamo cu rezervele, iar echipa antrenată de Nuno Campos (51 de ani) s-a impus cu 5-1.

Nicolae Negrilă i-a „distrus” pe jucătorii lui Coelho: „Catastrofe. Toată lumea slabă”

Catastrofe, ce să zic?! Nu pot să dau note de trecere cuiva de la Universitatea, nu pot, oricât aș încerca. Și portarul slab, slab, și apărarea slabă, slabă, toată lumea… N-am jucat nimic, nimic, nimic.

Măcar să reparăm ceea ce sper eu că a fost un accident, iar miercuri să ne revenim, nu se poate așa ceva. Păi, tu, fundaș central (n.r: Badelj), să-l împingi pe ăla în așa hal!? Sunt lucruri elementare, care se învață de la juniori.

Musi i-a făcut zdrențe, dădea mingea pe lângă ei și-i lua la fugă. Niciunul nu era în stare să țină de minge. Cum să-ți dea Dinamo cinci, cum?!

Reclamă
Reclamă

Pe vremea mea, dacă băteai Dinamo, Steaua, Rapid, nici nu mai conta ce faci cu alte echipe”, a declarat Nicolae Negrilă pentru gsp.ro.

Nicolae Negrilă a cucerit 7 trofee cu Craiova Maxima, 3 titluri şi 4 cupe ale României. În 1983 Negrilă marca golul calificării Craiovei în semifinalele Cupei UEFA, în minutul 82 al returului cu Kaiserslautern. În tur fusese 3-2 pentru nemţi, iar la retur Negrilă a înscris în minutul 82 singurul gol al partidei Universitatea Craiova – Kaiserslautern. Oltenii s-au calificat în semifinale datorită faptului că au marcat în deplasare, scorul general în dubla cu nemţii fiind 3-3.

Număr record de candidați la Universitatea din București. Facultatea la care s-au bătut 22 pe un locNumăr record de candidați la Universitatea din București. Facultatea la care s-au bătut 22 pe un loc
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Sfârşit tragic pentru o fată de 22 de ani din Capitală: dată dispărută prin Ro-Alert, găsită ucisă de tren
Observator
Sfârşit tragic pentru o fată de 22 de ani din Capitală: dată dispărută prin Ro-Alert, găsită ucisă de tren
Mitică Dragomir, previziune sumbră înainte de Universitatea Craiova – Levski: „Cu Dinamo puteau să ia nouă!”. Cine se califică mai departe în cupele europene 
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, previziune sumbră înainte de Universitatea Craiova – Levski: „Cu Dinamo puteau să ia nouă!”. Cine se califică mai departe în cupele europene 
17:07

Exod la CFR Cluj?! Neplătiți de patru luni, jucătorii au luat o decizie capitală înaintea meciului cu FC Botoșani
16:46

Cristi Chivu, luptă cu Juventus pentru aducerea fotbalistului cu șase titluri de campion în Premier League
16:40

Scandal în Arabia Saudită: Al Hilal vrea să scape de Karim Benzema!
16:29

Dumitru Dragomir nu așteaptă minuni înainte de Craiova – Levski Sofia: „Mă tem că e greu”
15:52

Un jucător de la Rapid a refuzat transferul în străinătate. Ar fi încasat un salariu triplu
15:41

Decizia luată de Al-Hamlawi înainte de Levski Sofia. Cu ofertă pe masă, atacantul surprinde fanii Craiovei
Vezi toate știrile
1 Halucinant: ce a spus Gigi Becali după ce Dennis Politic a fost decisiv în Csikszereda – FCSB 0-2 2 Universitatea Craiova pregătește două transferuri: „I-am ales din 1.500 de jucători” 3 Andrei Cordea a depus memoriu la FRF. „Asta este între mine și club” 4 Decizia luată de Antonio Folha după ce jucătorii au depus memorii și CFR Cluj e în colaps financiar 5 S-a aflat ce bani are de primit Andrei Cordea de la CFR Cluj. A depus memoriu la FRF 6 Doliu în fotbal. Un fost internaţional a murit la 38 de ani, într-un accident rutier!
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Superba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbalSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă