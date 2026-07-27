Dumitru Dragomir nu așteaptă minuni înainte de Craiova – Levski Sofia: „Mă tem că e greu”

Universitatea Craiova a avut parte de o săptămână de coșmar, după ce a pierdut manșa tur a dublei cu Levski Sofia, din UEFA Champions League. Oltenii au fost surclasați pe Arcul de Triumf de Dinamo, iar moralul nu este cel mai bun înaintea partidei de miercuri.
Dumitru Dragomir a vorbit despre returul care va avea loc pe stadionul ”Ion Oblemenco”, însă fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal nu are mari speranțe în ceea ce privește calificarea campioanei României mai departe.
Dumitru Dragomir, sceptic în privința calificării Craiovei
Cu peste 20.000 de fani așteptați pe ”Vulcanul Oblemenco”, Universitatea Craiova speră să își ia revanșa în fața propriilor suporteri și să o elimine pe Levski Sofia din drumul spre turul trei preliminar al UEFA Champions League.
Eșecurile cu bulgarii, dar și cel cu Dinamo, l-au făcut pe Dumitru Dragomir să fie sceptic în privința calificării „leilor” din Bănie mai departe în Ligă.
„Craiova, dacă se califică, e de felicitat. Dar mă tem că e greu să se califice cu Levski, din cauza valorii. (n.r. Sunt cei de la Levski mai buni?) Au 2-3 jucători cu o viteză în plus. (n.r. Screciu, Rus) nu aveau viteză să îi prindă pe ăia.
(n. r. Dinamo – Craiova 5-1) După părerea mea, a fost un rezultat bun pentru Craiova. Puteau să ia nouă. Putea să fie 9-3 pentru Dinamo. Eu mi-am notat acasă.
Au ratat și ei (n.r. oltenii), dar Dinamo… nu am văzut de foarte mult timp așa ceva. Pot să spun că golul anulat lui Dinamo, ăla cu mâna (n.r. al lui Musi), e minge venită din pământ. E cu semnul întrebării. (n.r. despre Istvan Kovacs) Nu îl critic, că îmi place, dar e prea încruntat așa. Pare supărat din naștere”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit fanatik.ro.
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