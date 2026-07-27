Cui îi virează Gigi Becali toți banii din conturi dacă se trece la euro digital. „Eu nu plătesc niciodată cu telefonul”

Gigi Becali a comentat posibilitatea introducerii euro digital. Cunoscut pentru preferința sa de a efectua plăți în numerar, patronul FCSB a declarat că nu folosește carduri sau aplicații de plată. Mai mult, Gigi Becali pune o întrebare validă. Ce fel de impact ar avea o astfel de schimbare asupra libertății oamenilor de a alege singuri cum să facă plăți.

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Latifundiarul din Pipera a afirmat că nu deține nici măcar un card bancar și spune că nu este de acord cu ideea de a renunța complet la numerar.

„Eu nu plătesc niciodată cu telefonul, eu nu am carte de credit. Cum facem? Unde este libertatea omului? Am bani, dar nu-i pot folosi”, a declarat Gigi Becali pentru România TV.

Întrebat ce va face în situația în care utilizarea unui portofel electronic va deveni obligatorie, finanțatorul FCSB a răspuns că se va adapta, însă va încerca să găsească variante prin intermediul apropiaților săi.

Becali i-a menționat pe omul său de încredere, Ionuț Luțu, dar și pe membrii familiei, despre care spune că ar putea folosi portofelele lor digitale.