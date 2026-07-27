Cui îi virează Gigi Becali toți banii din conturi dacă se trece la euro digital. „Eu nu plătesc niciodată cu telefonul”

Gigi Becali a comentat posibilitatea introducerii euro digital. Cunoscut pentru preferința sa de a efectua plăți în numerar, patronul FCSB a declarat că nu folosește carduri sau aplicații de plată. Mai mult, Gigi Becali pune o întrebare validă. Ce fel de impact ar avea o astfel de schimbare asupra libertății oamenilor de a alege singuri cum să facă plăți.
Latifundiarul din Pipera a afirmat că nu deține nici măcar un card bancar și spune că nu este de acord cu ideea de a renunța complet la numerar.
„Eu nu plătesc niciodată cu telefonul, eu nu am carte de credit. Cum facem? Unde este libertatea omului? Am bani, dar nu-i pot folosi”, a declarat Gigi Becali pentru România TV.
Întrebat ce va face în situația în care utilizarea unui portofel electronic va deveni obligatorie, finanțatorul FCSB a răspuns că se va adapta, însă va încerca să găsească variante prin intermediul apropiaților săi.
Becali i-a menționat pe omul său de încredere, Ionuț Luțu, dar și pe membrii familiei, despre care spune că ar putea folosi portofelele lor digitale.
„O să-mi fac, că nu am ce face. Sau folosesc alt portofel. Face Luțu portofel sau îl folosesc pe al soției, al nepoților…”, a mai spus Gigi Becali.
Potrivit informațiilor publicate de Banca Centrală Europeană, euro digital este un proiect aflat încă în faza de pregătire, iar o eventuală lansare a monedei digitale nu este estimată înainte de anul 2029.
- Gigi Becali, gest radical în căsnicie! Decizia este la soţia lui, Luminiţa: „Eu nu vreau să-mi pierd mântuirea. Vreau pace!”
- Gafă teribilă la una dintre nunţile anului! A confundat evenimentul fericit cu o înmormântare!
- Fostul campion din tenis a semnat cu o echipă de fotbal. Ce face la doi ani după retragerea din „sportul alb”
- A renunțat la tot și a devenit grădinar. Tragediile care i-au schimbat viața fostului jucător
- Singurul român care a fost mai bogat decât Ion Ţiriac şi Gigi Becali. Mitică Dragomir: „Om de zece miliarde”