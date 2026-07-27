Un jucător de la Rapid a refuzat transferul în străinătate. Ar fi încasat un salariu triplu

Cristi Ignat, fundașul de la Rapid care era ca și plecat în Rusia, a decis să nu se transfere în estul Europei. Jucătorul de 23 de ani a spus „nu” unui salariu de 30.000 de euro pe lună cu speranța că fie va reintra în planurile lui Daniel Pancu, fie va ajunge într-un campionat mai bun.

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Rapid s-a despărțit de mulți jucători în această perioadă de mercato, iar o plecare care părea iminentă era cea a lui Cristi Ignat în Rusia. Echipa care îl dorea pe fostul internațional de tineret era Krylya Sovetov Samara, formație din prima ligă care îi punea pe masă un salariu de 30.000 de euro pe lună.

De ce n-a plecat Cristi Ignat de la Rapid în Rusia

În ciuda ofertei care l-ar fi ajutat să încaseze triplu față de cât primește acum la Rapid, și anume 10.000 de euro pe lună, Ignat a decis să refuze, potrivit gsp.ro. Deși nu mai este văzut drept o soluție în centrul apărării de către Daniel Pancu, fotbalistul de 23 de ani a preferat să nu meargă în estul Europei, având mai multe considerente în spate.

Primul se bazează pe calitatea campionatului în care ar fi ajuns. Ignat și-ar dori să evolueze într-o ligă mai bună decât cea a Rusiei, astfel încât să aibă șansă să fie convocat la echipa națională, unde nu a prins până acum vreun meci la prima reprezentativă. De asemenea, fundașul central consideră că nu se află la vârsta la care să fie mai degrabă atras de un salariu mare decât de un campionat bun.

În al doilea rând, Ignat încă este de părere că ar putea reintra chiar și în echipa lui Daniel Pancu. În momentul de față, giuleștenii care sunt titulari în centrul apărării sunt Kramer și Alex Pașcanu, iar pe banca de rezerve alte variante sunt Denis Ciobotariu, Daniel Graovac și Alin Kumer Celik.