Anunţul lui Neluţu Varga după ce CFR Cluj a ajuns pe loc de play-off după 7 victorii consecutive - Antena Sport

Neluţu Varga este în culmea fericirii după ce echipa sa, CFR Cluj, a ajuns pe loc de play-off, în urma seriei de şapte victorii, atinsă după succesul cu 3-2 în faţa rivalei din oraş, U Cluj.

Varga a recunoscut că nu a văzut derby-ul cu U, fiind plecat în Africa. Mai mult, după ce echipa sa a ajuns pe locul 6, cu 41 de puncte, a patronul a dezvăluit echipa arată “aşa cum şi-a dorit”, dar şi că la CFR urmează primele.

Anunţul lui Neluţu Varga după ce CFR Cluj a ajuns pe loc de play-off

“Nu am putut vedea meciul, doar am urmărit scorul. Sunt în Africa, dar am fost cu sufletul alături de băieți. Am avut mari emoții, dar acum sunt foarte fericit. Vreau să îi felicit pe toți, de la Pancu şi staff, la jucători şi cei din club.

Echipa arată din nou aşa cum îmi doresc. Jucăm cu inima, cu atitudine şi curaj. Ştim să ținem de rezultat şi suntem din nou o echipă care sperie adversarele.

De asta tot bag bani şi sunt aici. Asta vreau să văd de la echipa mea, iar în ultimele meciuri jucătorii m-au făcut extrem de mândru.