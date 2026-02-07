Anunţul lui Neluţu Varga după ce CFR Cluj a ajuns pe loc de play-off după 7 victorii consecutive - Antena Sport

Neluţu Varga este în culmea fericirii după ce echipa sa, CFR Cluj, a ajuns pe loc de play-off, în urma seriei de şapte victorii, atinsă după succesul cu 3-2 în faţa rivalei din oraş, U Cluj.
Varga a recunoscut că nu a văzut derby-ul cu U, fiind plecat în Africa. Mai mult, după ce echipa sa a ajuns pe locul 6, cu 41 de puncte, a patronul a dezvăluit echipa arată “aşa cum şi-a dorit”, dar şi că la CFR urmează primele.
Anunţul lui Neluţu Varga după ce CFR Cluj a ajuns pe loc de play-off
“Nu am putut vedea meciul, doar am urmărit scorul. Sunt în Africa, dar am fost cu sufletul alături de băieți. Am avut mari emoții, dar acum sunt foarte fericit. Vreau să îi felicit pe toți, de la Pancu şi staff, la jucători şi cei din club.
Echipa arată din nou aşa cum îmi doresc. Jucăm cu inima, cu atitudine şi curaj. Ştim să ținem de rezultat şi suntem din nou o echipă care sperie adversarele.
De asta tot bag bani şi sunt aici. Asta vreau să văd de la echipa mea, iar în ultimele meciuri jucătorii m-au făcut extrem de mândru.
Am început mai greu, ca un marfar, dar sper ca la final să fim ca o săgeată. Îmi doresc mai mult, dar nu vreau să mă gândesc prea departe. Vreau să o luăm pas cu pas, meci cu meci. Le mulțumesc jucătorilor. Le promit ca voi fi alături de ei şi la fiecare meci vor avea primă de victorie”, a spus Varga, citat de gsp.ro.
CFR Cluj – U Cluj 3-2
CFR Cluj a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 26-a din Superligă.
Elevii lui Pancu au avut un start fabulos, deschizând scorul prin Djokovic, în minutul 5, lovitură de cap la pasa cu capul al lui Korenica, iar cinci minute mai târziu Lorenzo Biliboc a profitat de gafa lui Iulian Cristea şi a înscris.
Dan Nistor a redus din diferenţă, pentru Universitatea, în minutul 29, cu un şut superb, de la 20 de metri. Gazdele au marcat din nou, însă, în minutul 43, când Macalou a deviat greşit şi Mario Camora a făcut 3-1 pentru CFR. În partea secundă, Bergodi l-a introdus pe Jovo Lukic, iar bosniacul a fost principalul pericol pentru gazde.
În minutul 62, Lukic a trimis cu capul, Mihai Popa a respins incredibil, pentru ca la faza următoare bosniacul să lovească bara porţii ceferiştilor. Golul oaspeţilor a căzut în minutul 83, când Lukic l-a întins pe Popa, iar mingea respinsă de acesta a ajuns la Drammeh, care a marcat.
Pe final, Cordea a locit şi el bara, în minutul 90, iar Slimani a şutat puţin pe lângă poartă mingea deviată. CFR Cluj – Universitatea Cluj s-a terminat 3-2, dar şi cu un conflict între Bergodi şi Cordea, după fluierul final. În clasament, Şepcile Roşii sunt pe locul 5, cu 42 de puncte, urmată de CFR, cu 41 de puncte.
