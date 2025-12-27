Ianis Hagi, primul Crăciun ca tată! Cum a sărbătorit internaționalul român sărbătorile - Antena Sport

Ianis Hagi a sărbătorit primul Crăciun de când a devenit tată. În luna august, Elena, soția internaționalului român, a născut un băiețel.

Acesta este primul copil al cuplului Ianis și Elena Hagi, care s-au bucurat de primul Crăciun în trei.

Ianis Hagi, primul Crăciun ca tată

Elena Hagi a postat primele imagini pe contul său de Instagram alături de cel mic, la primul său Crăciun. Imaginile au strâns imediat mii de like-uri. (VEZI IMAGINILE ÎN GALERIA FOTO)

Recent, Ianis Hagi a dat din casă şi a dezvăluit cum a fost uimit de atitudinea pe care o are Gică Hagi faţă de nepotul său, Giorgios, care are deja patru luni.

“Suntem tineri, atât Giorgios, cât și eu, și Elena, ne descoperim și ne redescoperim. El are 4 luni, noi avem 4 luni de când suntem părinți. Suntem la început de drum, dar ce am trăit până acum nu poate fi povestit. E cea mai tare experiență din viața mea.