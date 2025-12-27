Ianis Hagi, primul Crăciun ca tată! Cum a sărbătorit internaționalul român sărbătorile - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 27 decembrie 2025, 17:59

Ianis Hagi și Elena Hagi, alături de fiul lor / Instagram Elena Hagi

Ianis Hagi a sărbătorit primul Crăciun de când a devenit tată. În luna august, Elena, soția internaționalului român, a născut un băiețel.

Acesta este primul copil al cuplului Ianis și Elena Hagi, care s-au bucurat de primul Crăciun în trei.

Ianis Hagi, primul Crăciun ca tată

Elena Hagi a postat primele imagini pe contul său de Instagram alături de cel mic, la primul său Crăciun. Imaginile au strâns imediat mii de like-uri. (VEZI IMAGINILE ÎN GALERIA FOTO)

Recent, Ianis Hagi a dat din casă şi a dezvăluit cum a fost uimit de atitudinea pe care o are Gică Hagi faţă de nepotul său, Giorgios, care are deja patru luni.

“Suntem tineri, atât Giorgios, cât și eu, și Elena, ne descoperim și ne redescoperim. El are 4 luni, noi avem 4 luni de când suntem părinți. Suntem la început de drum, dar ce am trăit până acum nu poate fi povestit. E cea mai tare experiență din viața mea.

Am 27 de ani și credeam că îl cunosc pe tata, dar așa nu l-am văzut niciodată. Este total diferit de cum credeam eu că va fi. La mama mă așteptam să fie așa, dar tata e total schimbat și mă bucură asta.

Sunt fericit că am putut să îi aduc această fericire. Nu poate sta departe, la câteva săptămâni vine în vizită, vine pentru el, stă cu el tot timpul, și ziua, și noaptea”, a spus Ianis, citat de frf.ro.

Instagram Elena Hagi
