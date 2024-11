Imagini copleşitoare cu soţia lui Rafael Nadal. Nu şi-a putut stăpâni lacrimile în momentul în care soţul său spunea adio tenisului - Antena Sport

Multe dintre cele mai importante echipe din carieră le-am petrecut alături de voi. A fost o onoare, un privilegiu. Acum e rândul vostru să duceți mai departe tradiția. Vă mulțumesc tuturor.

Realitatea este că nu vrei să ajungi niciodată într-un asemenea moment. Nu sunt obosit, dar corpul a ajuns într-un moment în care nu mai vrea să joace tenis. Mulțumesc tuturor oamenilor care sunt alături de mine, echipa, familia și prietenii. Nu vreau să nominalizez pentru că este dificil. Ați fost cruciali pentru mine, zi de zi.

Fără voi nu aș fi obținut nimic din ceea ce am obținut și vă spun asta din suflet. Vreau să mulțumesc și celor care mi-au fost alături, Federației Spaniole, sponsorilor. M-au sprijinit necondiționat și a însemnat foarte mult pentru mine.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat să îmi spun povestea lumii. Ați fost parte din povestea mea! Întregii industrii a sportului, ATP, ITF… vă mulțumesc tuturor celor care faceți ca sportul să rămână aproape de oameni. Sunt un mare pasionat de sport, chiar dacă mă voi retrage din carieră, voi fi în continuare alături de voi și sper să fiu un bun ambasador al tenisului.

Am încercat să dau totul în fiecare zi, pentru a fi mai bun, am încercat să fac asta cu respect, cu modestie. Am reușit să obțin ceea ce este cel mai important, să fiu o persoană bună. Voi părăsi lumea tenisului profesionist cu mulți prieteni pe care mi i-am făcut. E greu să îi menționez pe toți, e o masă mare de oameni. Plec cu mulțumirea că am lăsat o moștenire.

Vreau să închei prin a mulțumi familiei mele. Nu m-au dezamăgit niciodată, au fost lângă mine în momentele care păreau imposibile. Când lucrurile nu mergeau bine, m-au ținut cu picioarele pe pământ. Accept cu liniște ceea ce vine și trăiesc cu satisfacția că am făcut tot ce am putut. Am o familie extraordinară!„, a declarat Rafael Nadal, pe teren, potrivit digisport.ro.