Suma incredibilă pe care Gigi Becali o plăteşte pentru transferul lui Denis Drăguș

Gigi Becali vrea neapărat să-l tranfere pe Denis Drăguş. Cum mai are doi ani de contract cu Trabzonspor, turcii nu vor să-l lase să plece gratis, chiar dacă nu mai intră în vederile lor pentru viitor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Turcii de la Fanatik scriu că Trabzonspor e gata să-l cedeze la FCSB, iar Gigi Becali a oferit 1,5 milioane de euro în schimbul atacantului.

„Denis Drăguș, care a petrecut sezonul trecut împrumutat la Kasimpașa și Gaziantep, se întoarce în țara sa natală. FCSB este pregătită să plătească o sumă de transfer pentru Drăguș. Cifra discutată este în jur de 1,5 milioane de euro. De asemenea, Kocaelispor îl dorește foarte mult pe atacant. Se așteaptă ca Drăguș să ia o decizie finală în curând”, a notta cotidianul turc Fanatik.

Denis Drăguş nu face parte din planurile celor de la Trabzonspor

Turcii au anunţat deja că Denis Drăguş nu va face parte din lotul grupării ce va fi înregistrat pentru noua stagiune.

”Deși au participat la ședințele de pregătire din Trabzon, John Lundstram și Denis Drăguș, care nu fac parte din planurile echipei pentru noul sezon, nu vor face parte din lotul care va pleca în cantonamentul din Austria. S-a aflat că sunt în desfășurare negocieri pentru rezilierea contractului”, au notat jurnaliştii de la Sabah.