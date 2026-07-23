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Pep Guardiola e aproape să îi dea un răspuns Italiei. Federația i-a pus pe masă 10 milioane de euro

Andrei Nicolae Publicat: 23 iulie 2026, 9:32

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Pep Guardiola e aproape să îi dea un răspuns Italiei. Federația i-a pus pe masă 10 milioane de euro

Pep Guardiola, în timpul unui meci / Profimedia

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Pep Guardiola a fost un nume asociat recent cu preluarea naționalei Italiei, mai ales după ce doi oficiali ai federației, Paolo Maldini și Leonardo, s-au întâlnit personal cu el în Barcelona pentru a purta negocieri. Totuși, presa din Italia anunță că selecționerul înclină mai degrabă către un refuz, după ce salariul pus pe masă de conducerea fotbalului din „cizmă” e jumătate din cât își dorește antrenorul catalan.

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Italia încearcă din răsputeri să scape de calvarul calificărilor ratate la Cupa Mondială, iar federația are un nume clar în minte în pole-position pentru preluarea „Squadrei Azzurra”, Pep Guardiola. Totuși, șansele ca această mutare de efect să se producă sunt în prezent destul de mici, potrivit ultimelor informații oferite de Gazzetta dello Sport.

Guardiola, gata să o refuze pe Italia. Salariul, principala problenă

Cel mai prestigos cotidian din Italia a transmis că există o diferență foarte mare între oferta pe care oficialii din federație i-au pus-o pe masă lui Guardiola și dorința catalanului când vine vorba de bani. Mai exact, Pep vrea să încaseze 20 de milioane de euro, iar cei de cecid soarta fotbalului din „cizmă” nu îi pot pune la dispoziție decât 10.

Cu latura financiară drept principala problemă, rămâne de văzut ce se va întâmpla cu fostul antrenor al lui Manchester City, însă sursa citată anterior nu s-a ferit să titreze „Guardiola e aproape să refuze Italia” și să menționeze că federația se vede iar nevoită să intre pe „piață” pentru a explora opțiuni.

După ce și-au concentrat în ultima perioadă atenția doar pe Pep, oficialii ar urma să ia din nou în considerare nume precum Roberto Mancini, Antonio Conte sau Andrea Pirlo.

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Pep Guardiola și-a petrecut ultimii 10 ani din carieră la Manchester City, alături de care a scris istorie. Tehnicianul de 55 de ani a cucerit pe Etihad următoarele trofee:

  • O Ligă a Campionilor
  • Șase titluri în Premier League
  • Trei Cupe ale Angliei
  • Cinci Cupe ale Ligii
  • Trei Supercupe ale Angliei
  • O Supercupă a Europei
  • Un Campionat Mondial al Cluburilor
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