„Prietenul” lui Mihai Rotaru, avere de miliarde de euro. Cu ce se poate ocupa: „M-a impresionat”

Dumitru Dragomir a oferit declarații despre investitorii de la Universitatea Craiova. Fostul șef de la LPF a dezvăluit că pe lângă Mihai Rotaru, există un acționar care are o avere uriașă.

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Concret, Dragomir a dezvăluit că unul dintre oamenii cu bani de la Universitatea Craiova locuiește în Monaco și a făcut o avere de spre 2 miliarde de euro din domeniul energetic.

„Prietenul” lui Mihai Rotaru, avere de miliarde de euro

De asemenea, Dumitru Dragomir a dezvăluit că recent s-a întâlnit și cu un alt acționar al clubului din Bănie, Adrian Andrici. Acesta a deținut 95% dintre acțiunile clubului în 2013, fiind dezvoltator imobiliar, piață în care are afaceri de milioane și fostul șef de la LPF.

„Zilele trecute am fost la o masă cu Andrici (n.r. Adrian Andrici), unul din acționarii de la Universitatea Craiova. Un tip deștept, foarte foarte deștept. A făcut avere multă. E moldovean și stă la Craiova. L-am cunoscut și mi-a povestit multe lucruri. M-a impresionat. Au un grup foarte unic acolo.

Iar acesta, Rotaru, e băiat deștept, un tip dat dracului! Ține grupul puternic, unit. Mi-a spus că sunt unii mai pricopsiți decât el, care sunt în Consiliul de Administrație. E unul (n.r. dintre acționarii Craiovei) care stă la Monaco. Are vreo 2-3 miliarde de euro. E implicat în domeniul energiei”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.