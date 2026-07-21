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„Prietenul” lui Mihai Rotaru, avere de miliarde de euro. Cu ce se poate ocupa: „M-a impresionat”

Viviana Moraru Publicat: 21 iulie 2026, 12:23

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Prietenul” lui Mihai Rotaru, avere de miliarde de euro. Cu ce se poate ocupa: M-a impresionat”

Mihai Rotaru, într-o conferinţă de presă - Sport Pictures

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Dumitru Dragomir a oferit declarații despre investitorii de la Universitatea Craiova. Fostul șef de la LPF a dezvăluit că pe lângă Mihai Rotaru, există un acționar care are o avere uriașă.

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Concret, Dragomir a dezvăluit că unul dintre oamenii cu bani de la Universitatea Craiova locuiește în Monaco și a făcut o avere de spre 2 miliarde de euro din domeniul energetic.

„Prietenul” lui Mihai Rotaru, avere de miliarde de euro

De asemenea, Dumitru Dragomir a dezvăluit că recent s-a întâlnit și cu un alt acționar al clubului din Bănie, Adrian Andrici. Acesta a deținut 95% dintre acțiunile clubului în 2013, fiind dezvoltator imobiliar, piață în care are afaceri de milioane și fostul șef de la LPF.

Zilele trecute am fost la o masă cu Andrici (n.r. Adrian Andrici), unul din acționarii de la Universitatea Craiova. Un tip deștept, foarte foarte deștept. A făcut avere multă. E moldovean și stă la Craiova. L-am cunoscut și mi-a povestit multe lucruri. M-a impresionat. Au un grup foarte unic acolo.

Iar acesta, Rotaru, e băiat deștept, un tip dat dracului! Ține grupul puternic, unit. Mi-a spus că sunt unii mai pricopsiți decât el, care sunt în Consiliul de Administrație. E unul (n.r. dintre acționarii Craiovei) care stă la Monaco. Are vreo 2-3 miliarde de euro. E implicat în domeniul energiei”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.

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Mihai Rotaru a creat o rețea de acționari extrem de puternică, din punct de vedere financiar, la Universitatea Craiova. Acesta are alături 12 persoane în structura clubului care a cucerit eventul în sezonul trecut, notează gsp.ro. Printre aceștia se află Laviniu-Dumitru Beze, puternic acționar pe piața de capital, Adrian Racoviță, antreprenor care deține acțiuni în numeroase companii, dar și Iulian Bogdan Năstase, care deține acțiuni la o companie aeriană.

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