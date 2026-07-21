Probleme pentru starul naționalei Franței! Acuzații grave făcute de fosta sa parteneră: „Mă devastează”

Campionatul Mondial s-a încheiat catastrofal pentru naționala Franței, care nu a luat nici măcar medalia de bronz la competiția din Statele Unite ale Americii, fiind învinsă de Anglia în finala mică.
Veștile proaste continuă însă pentru Michael Olise, care este somat de fosta sa parteneră să vină să își vadă fetița, el având, potrivit presei din Germania, un copil cu aceasta.
Michael Olise, acuzații grave din partea fostei sale iubite
Michael Olise va avea curând o ședință importantă cu cei de la Bayern Munchen pentru a-și decide viitorul, dar se pare că viața extrasportivă a starului din Hexagon nu este nici aceasta una liniștită.
Cotidianul BILD anunță că o anume Fatima Zaunbrecher, care se declară drept fostă parteneră a francezului, ar avea un copil de aproape doi ani cu Olise.
Cei doi s-ar fi cunoscut în anul 2022 și ar fi fost împreună timp de doi ani. Chiar dacă Olise a recunoscut copilul, după un test de paternitate, acesta nu l-a văzut niciodată și a discutat cu Fatima doar prin intermediul avocaților.
„Mă devastează cât de nepăsător poate fi cineva față de propriul copil”, menționează aceasta pentru sursa citată. Tot Fatima a precizat că încasează o pensie alimentară ridicolă, în contextul în care Olise câștigă 14 milioane de euro pe an la Bayern.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: A 34-year old German woman Fatima Zaunbrecher has claimed she has a 20-month old baby, and Michael Olise is the father.
The woman says she met Olise in 2022 and was in a relationship with him for 2 years. She became pregnant two weeks after their breakup… pic.twitter.com/rc0p4iaA2G
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 21, 2026
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