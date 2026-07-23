A venit verdictul! Ce șanse are Craiova să întoarcă rezultatul cu Levski Sofia în turul 2 preliminar UCL

Statisticienii de la Football Meets Data s-au mișcat repede după disputarea partidelor din preliminariile Champions League, iar Universitatea Craiova a aflat ce șanse are din punct de vedere procentual să revină în „dubla” cu Levski Sofia. În viziunea specialiștilor, campioana României pornește din postura de outsideră, însă misiunea de calificare nu e una imposibilă.

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Universitatea Craiova a fost învinsă de Levski Sofia în prima manșă a confruntării din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, scor 0-1. Astfel, calificarea în runda următoare se va decide în România, unde elevii lui Filipe Coelho speră să întoarcă rezultatul.

Craiova, șanse de 35% sa o întoarcă pe Levski Sofia

La scurt timp după fluierul final al partidei din Bulgaria, cei de la Football Meets Data au calculat ce șanse au toate echipele angrenate în turul 2 preliminar UCL să treacă mai departe. Formația lui Felipe Coelho se numără printre echipele care deși au pierdut, păstrează în continuare șanse mari la calificare.

Concret, Universitatea Craiova are 35% șanse să ajungă în turul 3 preliminar UCL, în timp ce Levski Sofia are în dreptul ei un procentaj de 65%.

🔵 UCL Q3 qualification probabilities (Champions Path)

~100% 🇷🇸 Crvena zvezda

99% 🇸🇪 Mjällby

98% 🇸🇰 Slovan Bratislava

97% 🇵🇱 Lech Poznan

83% 🇸🇮 NK Celje

82% 🇦🇲 Ararat-Armenia

80% 🇨🇾 Omonia Nicosia

70% 🇭🇷 Dinamo Zagreb

70% 🇦🇿 Sabah FK

65% 🇧🇬 Levski Sofia

53% 🇱🇹 Kauno Zalgiris

51%… pic.twitter.com/obKTxJ4jF9

— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 22, 2026