A venit verdictul! Ce șanse are Craiova să întoarcă rezultatul cu Levski Sofia în turul 2 preliminar UCL

Statisticienii de la Football Meets Data s-au mișcat repede după disputarea partidelor din preliminariile Champions League, iar Universitatea Craiova a aflat ce șanse are din punct de vedere procentual să revină în „dubla” cu Levski Sofia. În viziunea specialiștilor, campioana României pornește din postura de outsideră, însă misiunea de calificare nu e una imposibilă.
Universitatea Craiova a fost învinsă de Levski Sofia în prima manșă a confruntării din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, scor 0-1. Astfel, calificarea în runda următoare se va decide în România, unde elevii lui Filipe Coelho speră să întoarcă rezultatul.
Craiova, șanse de 35% sa o întoarcă pe Levski Sofia
La scurt timp după fluierul final al partidei din Bulgaria, cei de la Football Meets Data au calculat ce șanse au toate echipele angrenate în turul 2 preliminar UCL să treacă mai departe. Formația lui Felipe Coelho se numără printre echipele care deși au pierdut, păstrează în continuare șanse mari la calificare.
Concret, Universitatea Craiova are 35% șanse să ajungă în turul 3 preliminar UCL, în timp ce Levski Sofia are în dreptul ei un procentaj de 65%.
🔵 UCL Q3 qualification probabilities (Champions Path)
~100% 🇷🇸 Crvena zvezda
99% 🇸🇪 Mjällby
98% 🇸🇰 Slovan Bratislava
97% 🇵🇱 Lech Poznan
83% 🇸🇮 NK Celje
82% 🇦🇲 Ararat-Armenia
80% 🇨🇾 Omonia Nicosia
70% 🇭🇷 Dinamo Zagreb
70% 🇦🇿 Sabah FK
65% 🇧🇬 Levski Sofia
53% 🇱🇹 Kauno Zalgiris
51%… pic.twitter.com/obKTxJ4jF9
— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 22, 2026
Dintre toate formațiile implicate în acest moment în preliminariile Champions League, una singură are șanse de 0% de calificare. Este vorba despre Larne, campioana Iralndei de Nord care a fost învinsă în manșa tur pe teren propriu de Steaua Roșie Belgrad, scor 0-4.
În cazul în care Universitatea Craiova va reuși să treacă de Levski Sofia în turul 2 preliminar UCL, atunci va întâlni câștigătoarea „dublei” dintre Kairat Almaty și Omonia Nicosia. În tur, ciprioții s-au impus cu 1-0 pe teren propriu.
Dacă oltenii vor pierde, atunci vor da peste pierzătarea „dublei” dintre KuPS (Finlanda) și Sabah Baku (Azerbaidjan).
Returul „dublei” dintre Universitatea Craiova și Levski se va disputa pe 29 iulie, miercuri, de la ora 20:30.
- Lovitură pentru Universitatea Craiova! Titularul care a fost OUT în prima manșă cu Levski nu joacă nici în retur
- Vedetele Universității Craiova, taxate după 0-1 cu Levski Sofia: „Așteptam mai mult”
- A apărut bandajat la cap după înfrângerea Craiovei cu Levski şi a surprins pe toată lumea: „100%”
- Filipe Coelho strânge rândurile după eșecul cu Levski Sofia: „Câștigăm împreună, pierdem împreună”. Ce a spus despre retur
- Craiova a pierdut, dar Gică Craioveanu a spus că rezultatul e „foarte bun”! Care este motivul