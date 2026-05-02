Unde ar fi putut ajunge Cristi Chivu când şi-a încheiat cariera de fotbalist! A luat decizia carierei

Cristi Chivu (45 de ani) e la un pas de un sezon remarcabil cu Inter, alături de care poate face eventul în Serie A, la prima stagiune pe banca nerazzurrilor.

Totuşi, povestea fostului internaţional român putea fi alta. Ciprian Marica susţine că Chivu a fost aproape de o revenire în fotbalul românesc, unde a avut mai multe oferte de a deveni antrenor.

Chivu a ales însă să facă paşii naturali în Italia şi, după mai mulţi ani la formaţiile de juniori, a ajuns în Serie A la Parma, echipă pe care a salvat-o de la retrogradare campania precedentă. Acum, e la o singură victorie de scudetto numărul 21 al lui Inter.

Cristi Chivu a vrut să revină în fotbalul românesc

”Cristi a încercat să vină acasă după ce s-a lăsat. Da, a vrut să revină acasă, a avut și niște oferte din fotbalul românesc, dar a ales, până la urmă, să facă pașii corecți. A ales să plece de la copii și juniori, iar apoi a ajuns la Primavera.

Ulterior, a ajuns ca cei de la Inter să aibă încredere și curaj să-i dea vicecampioana Europei pe mână. Pentru că a înțeles că nu poți să sari niște etape, spre deosebire de marea majoritate a antrenorilor din România”, a spus Marica, citat de digisport.ro.