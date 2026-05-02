U Cluj – FC Argeş, 20:30, LIVE TEXT. Echipa lui Bergodi vrea să egaleze liderul Craiova

Meciul U Cluj – FC Argeş e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport sâmbătă, de la ora 20:30. Meciul are o importanţă majoră pentru echipa lui Cristiano Bergodi, care vrea să egaleze la puncte liderul Universitatea Craiova. Oltenii vor juca duminică, de la ora 21:00, pe teren propriu derby-ul cu Dinamo.
Înaintea meciului contra piteştenilor antrenaţi de Bogdan Andone, U Cluj e pe 2, cu 39 de puncte. Liderul Craiova are 42 de puncte, în timp ce FC Argeş e pe ultimul loc în play-off, cu 30 de puncte.
U Cluj – FC Argeş LIVE TEXT (20:30)
Echipe probabile:
U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cristea, Coubiș, Chipciu – Drammeh, Bic – El Sawy, Nistor, Macalou – Lukic Antrenor: Cristiano Bergodi
FC Argeş: Căbuz – Tudose, Garutti, Sadriu – Tofan, Rață, Sierra, Borța – Pîrvu, Matos, Bettaieb Antrenor: Bogdan Andone
Cele două echipe s-au întâlnit, recent, în semifinalele Cupei României, acolo unde U Cluj s-a impus la loviturile de departajare. În campionat, cele două formaţii s-au întâlnit de 3 ori, o dată în play-off şi de două ori în sezonul regular. În turul play-off-ului U Cluj s-a impus cu 1-0, printr-un autogol al portarului Căbuz.
În sezonul regular cele două echipe şi-au împărţit victoriile. Argeş s-a impus în tur, cu 1-0, iar U Cluj a câştigat în retur, cu 3-1.
- Farul – Botoşani 0-1. “Marinarii” se “scufundă” la Ovidiu. Mailat deschide scorul cu o execuție fină
- Ce echipă e favorită să-l transfere pe Ofri Arad, de la FCSB. Motivul pentru care Gigi Becali renunţă la jucător
- Daniel Pancu a răbufnit, înaintea confruntării cu Rapid: “Cum ar putea fi interzişi? În Giuleşti nu se întâmplă asta”
- Alarmă la Dinamo înainte de derby-ul cu Universitatea Craiova. Cătălin Cîrjan, accidentat de un coechipier
- George Puşcaş, sacrificiu pentru Dinamo. Detalii despre starea sa, înaintea derby-ului cu Univ. Craiova: “Strâng din dinţi”