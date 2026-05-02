U Cluj – FC Argeş, 20:30, LIVE TEXT. Echipa lui Bergodi vrea să egaleze liderul Craiova

Bogdan Stănescu Publicat: 2 mai 2026, 15:16

Comentarii
Macalou, într-un meci dintre U Cluj şi FC Argeş / Sport Pictures

Meciul U Cluj – FC Argeş e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport sâmbătă, de la ora 20:30. Meciul are o importanţă majoră pentru echipa lui Cristiano Bergodi, care vrea să egaleze la puncte liderul Universitatea Craiova. Oltenii vor juca duminică, de la ora 21:00, pe teren propriu derby-ul cu Dinamo.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înaintea meciului contra piteştenilor antrenaţi de Bogdan Andone, U Cluj e pe 2, cu 39 de puncte. Liderul Craiova are 42 de puncte, în timp ce FC Argeş e pe ultimul loc în play-off, cu 30 de puncte.

U Cluj – FC Argeş LIVE TEXT (20:30)

Echipe probabile:

U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cristea, Coubiș, Chipciu – Drammeh, Bic – El Sawy, Nistor, Macalou – Lukic Antrenor: Cristiano Bergodi

FC Argeş: Căbuz – Tudose, Garutti, Sadriu – Tofan, Rață, Sierra, Borța – Pîrvu, Matos, Bettaieb Antrenor: Bogdan Andone

Reclamă
Reclamă

Cele două echipe s-au întâlnit, recent, în semifinalele Cupei României, acolo unde U Cluj s-a impus la loviturile de departajare. În campionat, cele două formaţii s-au întâlnit de 3 ori, o dată în play-off şi de două ori în sezonul regular. În turul play-off-ului U Cluj s-a impus cu 1-0, printr-un autogol al portarului Căbuz.

În sezonul regular cele două echipe şi-au împărţit victoriile. Argeş s-a impus în tur, cu 1-0, iar U Cluj a câştigat în retur, cu 3-1.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se califică Andrei Rațiu în finala Conference League cu Rayo Vallecano?
Loading ... Loading ...
Vezi toate știrile
