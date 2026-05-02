Los Angeles Lakers, în semifinalele Conferinţei de Vest. Show făcut de LeBron James

Dan Roșu Publicat: 2 mai 2026, 15:08

LeBron James, în timpul unui meci - Getty Images

Los Angeles Lakers, condusă de superstarul LeBron James, s-a calificat în semifinalele Conferinţei de Vest a NBA, după ce a învins în deplasare, cu scorul de 98-78, Houston Rockets, într-un meci disputat vineri seara.

“King James”, în vârstă de 41 de ani, a reuşit 28 de puncte, 7 recuperări şi 8 assist-uri pe parchetul de la Houston, ajutând-o pe Lakers să obţină a patra sa victorie, decisivă, în această serie din primul tur al play-off-ului Ligii profesioniste nord-americane de baschet, în şase partide disputate.

Franciza din Los Angeles va avea însă o misiune extrem de dificilă în turul următor, în care va înfrunta Oklahoma City Thunder, campioana en titre, care a eliminat în doar patru meciuri Phoenix Suns.

Prima partidă dintre Thunder şi Lakers va avea loc marţi la Okhlahoma City.

Recomandări

Se califică Andrei Rațiu în finala Conference League cu Rayo Vallecano?
Citește și:
Afacerea cu care o tânără mamă a dat lovitura în România. Totul a pornit de la o alergie a bebeluşului
Observator
Afacerea cu care o tânără mamă a dat lovitura în România. Totul a pornit de la o alergie a bebeluşului
Atmosferă incendiară la U Craiova – Dinamo! Câte bilete au vândut oltenii: șanse mari de sold-out
Fanatik.ro
Atmosferă incendiară la U Craiova – Dinamo! Câte bilete au vândut oltenii: șanse mari de sold-out
18:13

Cei mai importanţi jucători care ratează Campionatul Mondial 2026. Brazilia, Franţa şi Germania, afectate direct
17:59

LIVE SCOREFarul – Botoşani 0-1. Duel cu miză importantă pentru ambele cluburi în play-out
17:54

Antrenorul Parmei nu l-a uitat pe Chivu. Ce a declarat înainte de meciul în care Inter poate deveni campioană
17:44

Ce echipă e favorită să-l transfere pe Ofri Arad, de la FCSB. Motivul pentru care Gigi Becali renunţă la jucător
17:16

S-a stabilit a doua echipă promovată în Premier League. O fostă câștigătoare de Cupa UEFA revine după un an
17:09

Lovitură pentru Dani Carvajal, înainte de Campionatul Mondial 2026. Starul lui Real Madrid s-a accidentat din nou
Vezi toate știrile
1 Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu” 2 Gigi Becali a criticat doi jucători de la FCSB, după eșecul cu Csikszereda: „De asta nu a mers jocul” 3 CCA a desemnat arbitrul la Universitatea Craiova – Dinamo. Decizie controversată luată de Kyros Vassaras 4 Gigi Becali, reacţie categorică după ce Mihai Stoica a găsit antrenor pentru FCSB: “Nu-l iei de pe stradă” 5 Tensiuni la CFR Cluj: s-a decis şi pleacă de la echipă înainte de finalul sezonului. Poate semna cu o rivală din Liga 1 6 FotoFlorin Prunea, făcut praf de soţie pentru că s-a afişat cu amanta: “Să îi fie ruşine, a jucat murdar”! Cum arată femeia
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Anunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului InterAnunţul UEFA după ce s-a cerut retrogradarea clubului Inter
Nebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devremeNebunie totală în Anglia! Au promovat în minutul 90+13, după ce fanii adverşi au sărbătorit pe teren cu 8 minute mai devreme