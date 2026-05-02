Los Angeles Lakers, în semifinalele Conferinţei de Vest. Show făcut de LeBron James

Los Angeles Lakers, condusă de superstarul LeBron James, s-a calificat în semifinalele Conferinţei de Vest a NBA, după ce a învins în deplasare, cu scorul de 98-78, Houston Rockets, într-un meci disputat vineri seara.

“King James”, în vârstă de 41 de ani, a reuşit 28 de puncte, 7 recuperări şi 8 assist-uri pe parchetul de la Houston, ajutând-o pe Lakers să obţină a patra sa victorie, decisivă, în această serie din primul tur al play-off-ului Ligii profesioniste nord-americane de baschet, în şase partide disputate.

LA Lakers, în semifinalele Conferinţei de Vest

Franciza din Los Angeles va avea însă o misiune extrem de dificilă în turul următor, în care va înfrunta Oklahoma City Thunder, campioana en titre, care a eliminat în doar patru meciuri Phoenix Suns.

Prima partidă dintre Thunder şi Lakers va avea loc marţi la Okhlahoma City.