“Sunt nebun” Decizia genială a lui Scolari în privinţa lui Ronaldo, care avea să-i aducă Mondialul Braziliei!

Bogdan Stănescu Publicat: 2 mai 2026, 14:54

Sunt nebun Decizia genială a lui Scolari în privinţa lui Ronaldo, care avea să-i aducă Mondialul Braziliei!

Luiz Felipe Scolari şi Ronaldo, bucurându-se pentru un gol al atacantului în finala Mondialului din 2002 / Getty Images

Mai sunt 40 de zile până la startul World Cup 2026, turneu final care se vede exclusiv în România în Universul Antena, în perioada 11 iunie – 19 iulie. FIFA ne-a amintit de o poveste incredibilă legată de Mondialul din 2002. În 2002, “Fenomenul” Ronaldo avea să revină la naţionala Braziliei cu doar 40 de zile înainte ca selecţionerul de atunci al Selecao, Luiz Felipe Scolari, să anunţe lotul final pentru Mondialul din Coreea de Sud şi Japonia. Lipsise timp de doi ani şi jumătate din naţionala Braziliei!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Scolari a luat o decizie foarte curajoasă, care s-a dovedit a fi genială, aceea de a-l convoca pe Ronaldo în lotul final al Braziliei pentru Mondialul din 2002. Acest lucru în condiţiile în care în partidele de pregătire cu Iugoslavia şi Portugalia, în care a jucat câte 45 de minute, nu a convins, iar la echipa de club, la momentul acela Inter Milano, nu evolua.

Luiz Felipe Scolari a mizat pe Ronaldo în 2002, deşi brazilianul nu jucase, şi a fost răsplătit cu titlul mondial!

Scolari a fost întrebat de jurnalişti de nenumărate ori cum putea să îl ducă la Mondial pe Ronaldo în condiţiile acestea. “Pentru că sunt nebun”, a răspuns el, la un moment dat.

Cu Ronaldo într-o formă de senzaţie, Brazilia avea să cucerească trofeul la Mondialul din 2002. “Fenomenul” a fost golgheterul competiţiei, cu 8 reuşite. Ronaldo a “cărat-o”, practic, în “cârcă” pe Brazilia la acel Mondial, evoluţia lui de senzaţie fiind încununată cu o “dublă” în finala câştigată de Brazilia, cu 2-0, contra Germaniei.

Ronaldo brazilianul este considerat de mulţi cel mai mare fotbalist din istoria fotbalului, chiar dacă nu a cucerit Balonul de Aur decât de două ori, în 1997 şi în 2002. Lionel Messi deţine recordul Baloanelor de Aur, 8, în timp ce portughezul Cristiano Ronaldo are 5. Inclusiv Jose Mourinho, care a lucrat cu Ronaldo brazilianul la Barcelona, ca secund al lui Bobby Robson, a susţinut că acesta ar fi cel mai mare fotbalist din istorie. Ronaldo a lipsit mult timp de pe teren din pricina accidentărilor.

Reclamă
Reclamă

 

Reclamă
