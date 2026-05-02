Florin Prunea face un anunţ şocant: “FRF vrea să desființeze LPF”

Dan Roșu Publicat: 2 mai 2026, 14:52

Florin Prunea face un anunţ şocant: FRF vrea să desființeze LPF

Florin Prunea - Sport Pictures

Florin Prunea susţine că anumite persoane din conducerea Federaţiei Române de Fotbal şi-ar dori să desfiinţeze Liga Profesionistă de Fotbal, astfel ca Liga 1 să ajungă şi ea sub tutela FRF.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Prunea a vorbit şi despre dezastrul din ligile inferioare, dar şi despre echipele din Liga 1, cu FC Argeş în frunte, care nu au luat licenţa UEFA. Din play-out, doar FCSB, FC Botoșani, Csikszereda și Farul au luat licenţa.

Pentru FRF, miza ar fi una uriaşă, susţine Prunea: milioanele din drepturile TV.

Florin Prunea: "FRF vrea să desființeze LPF"

“E jale în fotbalul nostru românesc, iar Liga 2 și Liga 3 chiar nici că mai contează. Aceste două ligi sunt ținute în viață de cei de la FRF, cu tot felul de echipe, doar pentru asigurarea de voturi. Profesionalismul față de aceste competiții din Liga 2 și Liga 3 nu mai există de mult. Nici la Daciada nu întâlneai așa ceva. Vedem echipe care au retrogradat sportiv, dar sunt invitate să joace tot ele în ligile din care au retrogradat. E incredibil!

Și la Liga 1 sunt unele probleme, dar aici încă mai avem noroc că se află Gino Iorgulescu cu LPF-ul, iar la LPF mai sunt oameni care se pricep la fotbal. Însă, nu știu cât vor mai rezista și cei de la LPF. Dacă s-ar putea, vă spun sigur că ăia de la FRF ar desființa LPF-ul imediat. Ei cam asta vor, dar s-au prins cluburile de treaba asta și nu își doresc să treacă cu Liga 1 sub tutela FRF.

Reclamă
Reclamă

De ce? Miza e uriașă, iar în joc sunt drepturile TV. Milioanele alea multe sunt o mare miză, iar unii de prin FRF vor să le controleze. Le-ar conveni ălora de la FRF să pună ei monopol pe aceste drepturi TV și să organizeze ei și prima ligă. Avem pierderi foarte mari după ratarea calificării la Campionatul Mondial.

Și vorbeam de lipsa de profesionalism, nu? Păi uitați și vor ce face FRF-ul, e normal? Finala Cupei României e pusă la Sibiu și o joacă două formații cu suporteri foarte mulți, Craiova și Universitatea Cluj. De ce nu duci finala la București? Ok, nu pe Național Arena dacă nu vrei, dar Ghencea ce are? Care e interesul pentru a pune o asemenea finală la Sibiu? Ai niște obligații pentru voturi ca să duci finala în zona aia? Nu se poate așa ceva”, a spus Prunea citat de prosport.ro.

Reclamă
Reclamă
Loading ... Loading ...
