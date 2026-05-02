Reacţia lui Valeriu Iftime după ce Gigi Becali a spus că vrea să o evite pe Botoşani la baraj

Patronul Botoşaniului, Valeriu Iftime (65 de ani), a reacţionat după ce patronul FCSB-ului, Gigi Becali (67 de ani) a transmis că ar vrea să o evite pe formaţia moldoveană la semifinala barajului pentru Conference League.

Becali ar vrea să se dueleze cu Csikszereda, chiar dacă formaţia ciucană a învins campioana în meciul de vineri seară, cu 1-0. E convins că echipa lui nu va avea probleme în semifinala barajului cu ciucanii. Dintre Dinamo şi Rapid, ar vrea ca FCSB să îi întâlnească pe “câini” în finala barajului.

Valeriu Iftime: “Domnul Becali vrea să ne adoarmă. E convins că FCSB ne bate pe toţi”

“Dacă domnul Becali a spus că FC Botoșani joacă fotbal, atunci înseamnă că are dreptate, domne! E interesant că a spus asta, nu că mă simt bine, dar vrea să ne adoarmă, cred. Dumnealui e convins că FCSB ne bate pe toți la pachet, dar noi nu credem.

Aseară, am ținut cu FCSB cum țin cu FC Botoșani. Spun asta pentru că mă simt amenințat de Csikszereda, vine din urmă. Dacă nu facem un meci bun la Farul și ne bate Csikszereda, atunci vin ei la baraj.

Ar fi un mare eșec pentru noi. Și eu vreau să joc la baraj cu FCSB și să demonstrăm că putem. E adevărat, noi am jucat mai bine acasă cu ei, nu în deplasare. Dar ne jucăm șansa, să dea Dumnezeu”, a declarat Valeriu Iftime pentru digisport.ro.