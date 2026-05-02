România – China 0-3, la Campionatele Mondiale pe echipe

Selecţionata feminină a României a fost învinsă de China, deţinătoarea titlului, cu scorul de 3-0, sâmbătă, în Grupa 1 a Campionatelor Mondiale de tenis de masă pe echipe de la Londra.

România – China 0-3

Adina Diaconu a fost întrecută în primul meci de Yingsha Sun cu 3-0 (12-10, 11-5, 11-6), Andreea Dragoman a fost învinsă de Man Kuai cu 3-0 (11-6, 11-6, 11-2), iar Yidi Wang a dispus de Elena Zaharia cu 3-0 (11-6, 11-4, 11-6).

Tot sâmbătă, România va înfrunta Coreea de Sud (19:00), iar duminică, va întâlni Taiwan (ora 19:00).

Mondialele de la Londra reunesc 64 de echipe masculine şi 64 de echipe feminine din întreaga lume, între 28 aprilie – 10 mai, la o ediţie aniversară, care marchează 100 de ani de la primele Campionate Mondiale, de la constituirea ITTF şi a Federaţiei Române de Tenis de Masă (FRTM).