Susţinător al FCSB-ului, Ilie Năstase o cere pe Steaua în prima ligă! Ce a propus: “De asta Ţiriac nu se bagă”

Cunoscut ca un susţinător al FCSB-ului, de multe ori fiind văzut în tribune la partidele echipei patronate de Gigi Becali, Ilie Năstase îşi doreşte ca Steaua să primească drept de promovare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ilie Năstase (79 de ani) e de părere că ar trebui o asociere stat – privat la Steaua. El a explicat că un privat nu are nicio garanţie că îşi recuperează banii investiţi la fotbal. Ilie Năstase a spus că acesta este şi motivul pentru care miliardarul Ion Ţiriac (86 de ani) nu a investit în fotbal. În trecut s-a discutat despre o posibilă implicare financiară a lui Ion Ţiriac la Dinamo. Ion Ţiriac este cunoscut ca un susţinător al lui Dinamo, club la care a fost legitimat în tinereţe.

Ilie Năstase: “Ar trebui să fie o soluţie ca Steaua să promoveze”

“(n.r: Ce spuneţi de toată situaţia asta cu Steaua? A ieşit ministrul Apărării şi a spus cum vede el toată situaţia?) Nu ştiu, fiecare comentează, nu ştiu. Dânsul o cunoaşte mai bine, nu ştiu. N-am discutat, nu ştiu exact cât costa un meci de fotbal pe stadion.

(n.r: A spus că aşteaptă o soluţie cât mai urgentă ca Steaua să promoveze) Ar trebui să fie. Dacă mă uit bine la clasament, aproape toate echipele sunt susţinute de primăriile de unde sunt. Din banul public. De ce n-ar fi Steaua? Aa, când au fost susţinuţi de armată şi au câştigat Cupa Campionilor, era bine atunci. Le dădea voie să joace, nu? Să fim serioşi. Toţi banii ăia vin de la stat, ca să ştiţi.

Aa, că mai e câte un sponsor, care dă şi el 2.000 de euro sau 5.000 de euro, dar majoritatea banilor vin de la stat.