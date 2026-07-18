Ion Țiriac a atras toate privirile la inaugurarea Sălii „Nadia Comăneci”. Gestul făcut pentru „Zeița de la Montreal”

Ion Țiriac a făcut un gest impresionant pentru Nadia Comăneci. La inaugurarea Sălii de Gimnastică din Otopeni, miliardarul român și-a făcut și el apariția.
Ion Țiriac a atras toate privirile atunci când a sosit. El a venit cu un automobil de colecție, fabricat chiar în anul în care Nadia Comăneci a luat prima notă de 10 din istoria gimnasticii, anume 1976. De la eveniment nu au putut lipsi nici Ilie Năstase sau Gică Hagi.
Ion Țiriac, gest impresionant pentru Nadia Comăneci
Ion Țiriac a fost adus la eveniment într-un Cadillac Eldorado Convertible, asortându-și cămașa cu mașina sa de culoare bleu.
După ce miliardarul român a ajuns la noua sală de gimnastică, șoferul său a plecat pentru a o aduce și pe Nadia Comăneci. „Zeița de la Montreal” a venit la marele eveniment tot cu mașina de colecție cu care a ajuns și Ion Țiriac.
Eldorado Convertible este unul dintre cele mai renumite modele create de cei de la Cadillac, impresionând prin dimensiunile sale. Bolidul decapotabil al lui Ion Țiriac poate ajunge să coste peste 70.000 de dolari.
La exact 50 de ani distanță de la primul 10 perfect primit de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal, a fost inaugurată sala care-i poartă numele acesteia. Încă de anul trecut, Ion Țiriac anunțase că se va construi această sală, pe care i-a făcut-o cadou „Zeiței de la Montreal”.
„Eu m-am gândit că i-ar fi mult mai fericită dacă i-aș face o sală în care să intre 1.000 de fetițe, poate și băieți, între 3 și 12 ani. Toată lumea întreabă: „Păi Țiriac, ai înnebunit, de ce și 3 și 12 și nu 14 și nu 15?”. Domnule, eu mă gândesc că noi ne-am pierdut baza în țara asta.
Când îmi vine rândul pe 18 iulie când e sărbătoarea Nadiei și-i dăm cheile de la sală, o să menționez bineînțeles Fundația Țiriac și avem unul-doi poate trei parteneri”, spunea Ion Țiriac despre Sala „Nadia Comăneci”, conform gsp.ro.
- „E urâtă treaba”. Cum se simte Rică Răducanu, după ce a fost externat. Locul unde a decis să plece
- Afacerea de 22 de miliarde de dolari deschisă în România de Todd Boehly, acţionarul lui Chelsea
- Ce pensie a încasat Mitică Dragomir în iulie 2026: „Au venit banii!” Suma fabuloasă
- Secretul lui Victor Pițurcă: ce alimente nu mănâncă la 70 de ani!
- Cât costă să te cazezi un weekend pe litoralul românesc, la hotelurile deținute de Gică Hagi și Simona Halep