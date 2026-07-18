Ion Țiriac a atras toate privirile la inaugurarea Sălii „Nadia Comăneci”. Gestul făcut pentru „Zeița de la Montreal”

Ion Țiriac a făcut un gest impresionant pentru Nadia Comăneci. La inaugurarea Sălii de Gimnastică din Otopeni, miliardarul român și-a făcut și el apariția.

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Ion Țiriac a atras toate privirile atunci când a sosit. El a venit cu un automobil de colecție, fabricat chiar în anul în care Nadia Comăneci a luat prima notă de 10 din istoria gimnasticii, anume 1976. De la eveniment nu au putut lipsi nici Ilie Năstase sau Gică Hagi.

Ion Țiriac, gest impresionant pentru Nadia Comăneci

Ion Țiriac a fost adus la eveniment într-un Cadillac Eldorado Convertible, asortându-și cămașa cu mașina sa de culoare bleu.

După ce miliardarul român a ajuns la noua sală de gimnastică, șoferul său a plecat pentru a o aduce și pe Nadia Comăneci. „Zeița de la Montreal” a venit la marele eveniment tot cu mașina de colecție cu care a ajuns și Ion Țiriac.

Eldorado Convertible este unul dintre cele mai renumite modele create de cei de la Cadillac, impresionând prin dimensiunile sale. Bolidul decapotabil al lui Ion Țiriac poate ajunge să coste peste 70.000 de dolari.