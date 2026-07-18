Home | Extra | Ion Țiriac a atras toate privirile la inaugurarea Sălii „Nadia Comăneci”. Gestul făcut pentru „Zeița de la Montreal”
Foto

Ion Țiriac a atras toate privirile la inaugurarea Sălii „Nadia Comăneci”. Gestul făcut pentru „Zeița de la Montreal”

Viviana Moraru Publicat: 18 iulie 2026, 11:15

Comentarii
Ion Țiriac a atras toate privirile la inaugurarea Sălii „Nadia Comăneci”. Gestul făcut pentru „Zeița de la Montreal”
galerie foto Galerie (8)

Ion Țiriac a sosit la inaugurarea Sălii „Nadia Comăneci”/ AntenaSport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Ion Țiriac a făcut un gest impresionant pentru Nadia Comăneci. La inaugurarea Sălii de Gimnastică din Otopeni, miliardarul român și-a făcut și el apariția.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ion Țiriac a atras toate privirile atunci când a sosit. El a venit cu un automobil de colecție, fabricat chiar în anul în care Nadia Comăneci a luat prima notă de 10 din istoria gimnasticii, anume 1976. De la eveniment nu au putut lipsi nici Ilie Năstase sau Gică Hagi.

Ion Țiriac, gest impresionant pentru Nadia Comăneci

Ion Țiriac a fost adus la eveniment într-un Cadillac Eldorado Convertible, asortându-și cămașa cu mașina sa de culoare bleu.

După ce miliardarul român a ajuns la noua sală de gimnastică, șoferul său a plecat pentru a o aduce și pe Nadia Comăneci. „Zeița de la Montreal” a venit la marele eveniment tot cu mașina de colecție cu care a ajuns și Ion Țiriac.

Eldorado Convertible este unul dintre cele mai renumite modele create de cei de la Cadillac, impresionând prin dimensiunile sale. Bolidul decapotabil al lui Ion Țiriac poate ajunge să coste peste 70.000 de dolari.

Reclamă
Reclamă

La exact 50 de ani distanță de la primul 10 perfect primit de Nadia Comăneci la Jocurile Olimpice de la Montreal, a fost inaugurată sala care-i poartă numele acesteia. Încă de anul trecut, Ion Țiriac anunțase că se va construi această sală, pe care i-a făcut-o cadou „Zeiței de la Montreal”.

„Eu m-am gândit că i-ar fi mult mai fericită dacă i-aș face o sală în care să intre 1.000 de fetițe, poate și băieți, între 3 și 12 ani. Toată lumea întreabă: „Păi Țiriac, ai înnebunit, de ce și 3 și 12 și nu 14 și nu 15?”. Domnule, eu mă gândesc că noi ne-am pierdut baza în țara asta.

Când îmi vine rândul pe 18 iulie când e sărbătoarea Nadiei și-i dăm cheile de la sală, o să menționez bineînțeles Fundația Țiriac și avem unul-doi poate trei parteneri”, spunea Ion Țiriac despre Sala „Nadia Comăneci”, conform gsp.ro.

Reacția unei turiste străine după ce a descoperit un traseu din Bucovina despre care puțini români știuReacția unei turiste străine după ce a descoperit un traseu din Bucovina despre care puțini români știu
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga Cupa Mondială 2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Motociclist aruncat zeci de metri în aer, în Caraş-Severin. A rămas paralizat de la gât în jos
Observator
Motociclist aruncat zeci de metri în aer, în Caraş-Severin. A rămas paralizat de la gât în jos
Rică Răducanu, externat după accidentul care l-a băgat în spital. Fostul mare portar e în scaun cu rotile
Fanatik.ro
Rică Răducanu, externat după accidentul care l-a băgat în spital. Fostul mare portar e în scaun cu rotile
11:44

Fost campion mondial cu Spania, apel către Donald Trump: „Ajutor”. Motivul incredibil pentru care nu poate intra în SUA
11:40

Cu ce echipă a semnat Mihai Lixandru, după ce Gigi Becali i-a anunțat transferul. Va fi coleg cu un fost dinamovist
10:56

„România are nevoie de el”. Sfatul pe care Marius Baciu i l-a dat lui Octavian Popescu, înainte de noul sezon
10:32

FotoMoment inedit înaintea finalei Cupei Mondiale 2026! Novak Djokovic şi Tom Brady le-au pus întrebări lui Lionel Messi şi Rodri
10:29

„Mi-aș dori să-l încuiem în cameră”. Lionel Scaloni, reacție savuroasă despre Lamine Yamal înainte de finala Mondialului
10:05

Donald Trump l-a criticat pe Thomas Tuchel pentru tactica din Anglia – Argentina: „O greşeală”
Vezi toate știrile
1 Jucătorul făcut praf de Gigi Becali după FCSB – FC Argeş 2-0: „E fricos, ce să faci cu el? Nu poate” 2 Adio, Dinamo! Fotbalistul pleacă înainte de startul noului sezon de Liga 1 3 Probleme de lot pentru Nuno Campos înainte de debutul la Dinamo! Cum ar putea arăta echipa la meciul cu Petrolul 4 Gata, s-a făcut transferul! A ajuns în România și semnează cu FCSB 5 FIFA a făcut marele anunţ! Cine arbitrează finala Cupei Mondiale? Centralul a izbucnit în plâns când a aflat 6 FCSB, CFR și „U” Cluj și-au aflat posibilele adversare din turul 3 preliminar Conference League. Lista completă
Citește și