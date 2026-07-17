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Afacerea de 22 de miliarde de dolari deschisă în România de Todd Boehly, acţionarul lui Chelsea

Radu Constantin Publicat: 17 iulie 2026, 14:22

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Afacerea de 22 de miliarde de dolari deschisă în România de Todd Boehly, acţionarul lui Chelsea

Todd Boehly, patronul lui Chelsea / Profimedia Images

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Compania americană de investiții Eldridge Industries, fondată și condusă de miliardarul Todd Boehly, unul dintre acționarii clubului Chelsea, pregătește o investiție importantă în România. Consorțiul din care fac parte Eldridge și parteneri din Orientul Mijlociu intenționează să preia activele internaționale ale Lukoil, inclusiv participația la perimetrul de gaze Trident din Marea Neagră, anunță e-nergia.ro.

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Potrivit informațiilor publicate de e-nergia.ro, consorțiul a transmis luna trecută o scrisoare către Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM), prin care informează autoritățile române că se află în etapa finală a negocierilor pentru achiziția Lukoil International GmbH, compania înregistrată în Austria care administrează operațiunile externe ale grupului rus.

În document, reprezentanții consorțiului solicită autorităților române să nu rezilieze acordul de concesiune pentru perimetrul Trident până la finalizarea tranzacției.

„Consorțiul a încheiat deja un acord prealabil cu Lukoil pentru achiziția Lukoil International GmbH și se află în faza de finalizare a unui acord revizuit. În acest context, solicităm în mod respectuos Guvernului României și ANRM să mențină valabilitatea contractului de concesiune pentru perimetrul Trident și să evite adoptarea unor măsuri de reziliere sau sancționare până la finalizarea formală a transferului de proprietate”, se arată în scrisoarea semnată de Todd Boehly.

Totodată, investitorii dau asigurări că dispun de resursele financiare necesare pentru reluarea rapidă a investițiilor în proiectul din Marea Neagră, după blocajele generate de sancțiunile impuse de Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA.

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„Consorțiul este pe deplin pregătit și capabil să preia și să finanțeze toate obligațiile de explorare, dezvoltare și exploatare asumate în Marea Neagră, imediat ce tranzacția globală va fi aprobată de autoritățile de reglementare din Statele Unite și Marea Britanie”, se mai precizează în document.

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