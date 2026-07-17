Ce pensie a încasat Mitică Dragomir în iulie 2026: „Au venit banii!” Suma fabuloasă încasată

Dumitru Dragomir (80 de ani) a dezvăluit averea uriaşă pe care o are. Fostul şef al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) primeşte 3 pensii de la statul român.
Mitică Dragomir are o avere de peste 50 de milioane de euro. El a mărturisit că încasează lunar, de la statul român, circa 5.000 de euro, din cele 3 pensii pe care le cumulează. Cum primește banii și face cu ei? Mitică Dragomir e vizitat lunar de poștaș, care îi aduce banii în plic, iar o parte bună din bani îi dă la nepoți.
”(n.r. Pensia aceea de 5000 de euro îți intră lună de lună? Pe ce dată vin banii?) Astăzi (n.r. luni, 13 iulie) au venit banii, 5000 de euro.
Eram la hotel și poștărița zice: ‘domnule Dragomir, unde vă găsesc?’ (n.r. Ți-i aduce cash? 250 de milioane cash?) Da, jur, păi cum”, a povestit Mitică Dragomir pentru Fanatik.
Mitică Dragomir are un sfat și pentru români: să strângă bani pentru bătrânețe.
”Să vă rezolvați problema bătrâneții. Să nu depindeți de copii, de nimeni. Eu, de exemplu, nu iau un leu din firmele făcute de mine. I-am dat fiului meu de 20 de ani. Că îi ajut pe ei, mă zbat, asta e altceva”, a adăugat fostul șef de la LPF.
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