Cât costă să te cazezi un weekend pe litoralul românesc, la hotelurile deținute de Gică Hagi și Simona Halep

Prețurile pentru cazare pe litoralul românesc au crescut în plin sezon estival, iar Mamaia rămâne una dintre cele mai scumpe destinații de vacanță din România.

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Potrivit unei analize publicate de Ziare.com, realizată pentru o noapte de cazare în weekendul 17-19 iulie, pentru doi adulți și în unități clasificate cu minimum nota 8 din partea turiștilor, tarifele pornesc de la 369 de lei la hotelurile de trei stele. În cazul hotelurilor de patru stele, prețurile încep de la 650 de lei pe noapte, multe dintre oferte incluzând și micul dejun.

Printre cele mai căutate unități se numără și hotelul deținut de Gheorghe Hagi, situat în centrul stațiunii Mamaia. Aici sunt disponibile doar pachete de minimum două nopți, iar cel mai accesibil pachet pentru weekendul 17-19 iulie costă 2.782 de lei pentru două persoane, cu micul dejun inclus.

Și hotelul Simonei Halep, aflat în Mamaia Nord-Năvodari, practică tarife ridicate. Pentru același weekend, un sejur de două nopți pornește de la 1.820 de lei pentru două persoane, cu mic dejun inclus, în timp ce varianta all-inclusive începe de la 2.431 de lei.