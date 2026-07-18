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„E urâtă treaba”. Cum se simte Rică Răducanu, după ce a fost externat. Locul unde a decis să plece

Viviana Moraru Publicat: 18 iulie 2026, 9:42

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E urâtă treaba”. Cum se simte Rică Răducanu, după ce a fost externat. Locul unde a decis să plece

Rică Răducanu, pe stadion / Hepta

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Rică Răducanu a fost externat din spital, după probleme medicale cu care s-a confruntat. Fostul internațional și-a rupt două coaste și a avut umărul dislocat, după ce a căzut pe scări.

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Ajuns la 80 de ani, Rică Răducanu a dezvăluit că este nevoit să folosească un scaun cu rotile. Recuperarea este una de lungă durată, mărturisind că starea sa este una îmbunătățită.

Rică Răducanu a ajuns în scaun cu rotile, după ce a fost externat

După externare, Rică Răducanu a decis să meargă direct la restaurantul pe care îl deține într-o stațiune de la malul mării, fiind locul pe care îl îndrăgește.

Eram la locuința de la mare, erau niște copii pe scări, am vrut să-i ajut că ploua tare și am căzut pe scări. Au chemat salvarea, aveam dureri mari, am căzut rău. Nu am avut de ce să mă țin și m-am dus de-a berbeleacul.

Sunt în convalescență, am două coaste rupte și la umăr m-am lovit. Am tot spatele vânăt, îmi e greu să respir. Stau într-un scaun. E urâtă treaba că mă doare, mă mai dă soția mea cu unguent pe spate.

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Nu mai sunt internat, sunt la restaurant. Nu întreabă lumea de mine că nu e lume. Am decis să vin la restaurant că așa îmi place, stau aici, mai vorbim, mai facem o poză. Eu am mai avut un accident nasol, dar eram tânăr atunci, acum trece mai greu.

Medicii mi-au zis să am grijă, să nu fac efort, o să treacă în timp. Când îți rupi coastele nu ai ce să faci, te recuperezi greu. Asta este, mai sunt și încercări în viață”, a declarat Rică Răducanu, conform romaniatv.net.

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