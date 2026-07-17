Secretul lui Victor Pițurcă: ce alimente nu mănâncă la 70 de ani!

La 70 de ani, Victor Pițurcă continuă să impresioneze prin forma fizică. Fostul selecționer al României spune că nu urmează diete speciale, însă este foarte atent la calitatea alimentelor pe care le consumă și nu renunță la mișcare.
Pițurcă a dezvăluit că preferă produsele provenite din propria fermă și evită alimentele procesate din comerț. În plus, spune că a renunțat la fumat în urmă cu mulți ani, considerând că toate aceste obiceiuri contribuie la un stil de viață sănătos.
„Mănânc normal, nimic secret, așa, în mod deosebit… Mănânc normal, ca un om normal, câte puțin. Dar mereu mâncare de calitate, adică din asta mai țărănească, așa cum sunt eu.
Eu nu mănânc decât de la ferma mea, carne, ouă și lapte de țară, nu cumpăr din magazine nimic. Și m-am lăsat de fumat de foarte mulți ani”, a declarat Victor Pițurcă.
Fostul antrenor consideră că alimentația trebuie completată de activitate fizică, indiferent de vârstă. El spune că sportul a făcut parte din viața sa dintotdeauna și îi încurajează pe toți să facă mișcare, chiar și în condiții modeste.
„Asta am făcut toată viața, așa voi continua până nu voi mai fi… Fără sport… Așa ar trebui să facă orice persoană, orice om, cât îi permite timpul. Iar cei care au timpul limitat ar trebui acolo unde sunt, într-o cămăruță, să deschidă geamul și să încerce să facă acolo ce poate, alergare pe loc, gimnastică, ce se poate…. Să urce pe scări, tot timpul să găsească ceva și să facă sport”, a mai completat fostul selecționer.
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