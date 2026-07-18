„România are nevoie de el”. Sfatul pe care Marius Baciu i l-a dat lui Octavian Popescu, înainte de noul sezon

Marius Baciu a oferit declarații despre Octavian Popescu, după ce FCSB a învins-o cu 2-0 pe FC Argeș, în prima etapă a sezonului de Liga 1. Mijlocașul a fost titular în duelul disputat în Ghencea.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Octavian Popescu a avut o prima repriză excelentă cu FC Argeș. Acesta a centrat decisiv la golul marcat de Daniel Bîrligea în minutul 19, iar ulterior a scos penalty-ul transformat de Florin Tănase în prelungirile reprizei.

Marius Baciu, sfat pentru Octavian Popescu după FCSB – FC Argeș 2-0

Marius Baciu a vorbit despre schimbarea lui Octavian Popescu, dezvăluind ce sfat i-a dat, înaintea primului meci oficial din acest sezon. Antrenorul roș-albaștrilor l-a îndemnat pe jucătorul său să nu mai privească în trecut și să încerce să se îmbunătățească în fiecare zi.

Baciu a subliniat că fiecare tânăr jucător trece prin momente dificile, însă speră ca Octavian Popescu să aibă un sezon bun, fiind convins că și România are nevoie de el.

„N-a fost unul dintre cei mai buni jucători, nu, nu, mă exprim prost. A fost ca toți. Dar el este un jucător care poate să emită pretenții, care a fost foarte disciplinat și-n pregătire. Am avut discuții cu el, și nu doar cu el, ce înseamnă viața unui jucător, nu doar a unuia profesionist.