„România are nevoie de el”. Sfatul pe care Marius Baciu i l-a dat lui Octavian Popescu, înainte de noul sezon

Marius Baciu a oferit declarații despre Octavian Popescu, după ce FCSB a învins-o cu 2-0 pe FC Argeș, în prima etapă a sezonului de Liga 1. Mijlocașul a fost titular în duelul disputat în Ghencea.
Octavian Popescu a avut o prima repriză excelentă cu FC Argeș. Acesta a centrat decisiv la golul marcat de Daniel Bîrligea în minutul 19, iar ulterior a scos penalty-ul transformat de Florin Tănase în prelungirile reprizei.
Marius Baciu, sfat pentru Octavian Popescu după FCSB – FC Argeș 2-0
Marius Baciu a vorbit despre schimbarea lui Octavian Popescu, dezvăluind ce sfat i-a dat, înaintea primului meci oficial din acest sezon. Antrenorul roș-albaștrilor l-a îndemnat pe jucătorul său să nu mai privească în trecut și să încerce să se îmbunătățească în fiecare zi.
Baciu a subliniat că fiecare tânăr jucător trece prin momente dificile, însă speră ca Octavian Popescu să aibă un sezon bun, fiind convins că și România are nevoie de el.
„N-a fost unul dintre cei mai buni jucători, nu, nu, mă exprim prost. A fost ca toți. Dar el este un jucător care poate să emită pretenții, care a fost foarte disciplinat și-n pregătire. Am avut discuții cu el, și nu doar cu el, ce înseamnă viața unui jucător, nu doar a unuia profesionist.
Toți copiii, toți jucătorii tineri, pot trece prin momente mai grele. El este un jucător care înțelege și trebuie să înțeleagă că astăzi nu mai există, iar mâine trebuie să fie mai bun ca azi. România are nevoie de jucătorul Tavi Popescu și nu numai”, a declarat Marius Baciu, la conferința de presă, după FCSB – FC Argeș 2-0.
Reacția lui Octavian Popescu, după FCSB – FC Argeș 2-0
După fluierul final, Octavian Popescu a tras concluziile, dar și-a făcut și autocritica, după ce a fost luat la țintă de patronul Gigi Becali, în ciuda unei evoluții bune.
„A fost un meci greu, cu o echipă care a jucat în play-off anul trecut și suntem fericiți că am câștigat. Sunt fericit că am dat assist și am obținut penalty, dar în general nu am făcut un meci foarte bun. Nu mi-au ieșit câteva faze, am pierdut câteva mingi la jumătatea terenului și nu e ok.
Sper să nu dezamăgesc și să am cât mai multe realizări. O să vedeți pe teren, degeaba vorbesc dacă pe teren nu fac nimic. E doar un număr pe tricou.
Nu îmi fac griji, avem o echipă foarte bună, un staff foarte bun și cred că vom putea câștiga din nou campionatul. Suntem puțini, dar buni. O să vină și jucătorii accidentați”, a declarat acesta, potrivit digisport.ro.
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