Lindsey Vonn, fără cârje la Met Gala 2026! Naomi Osaka, o nouă apariţie extravagantă

Moda a fost celebrată ca o artă de sine stătătoare, luni, pe treptele Met Gala, înfăţişarea multora dintre vedetele prezente făcând aluzie la alte discipline, de la pictură la sculptură, într-o atmosferă relativ sobră, transmite marţi AFP.

Ediţia din 2025 – şi expoziţia care a însoţit-o – a pus în valoare dandismul negru subversiv. De data aceasta, în centrul atenţiei s-a aflat moda ca artă.

Lindsey Vonn, Serena şi Venus Williams şi Naomi Osaka, la Met Gala 2026

La Met Gala a fost prezentă şi Lindsey Vonn, la mai puţin de trei luni de la accidentul suferit la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. Amerincanca a suferit mai multe operaţii şi a fost la un pas de a-şi pierde piciorul. La Met Gala, Vonn a păşit fără ajutorul cârjelor. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

“Am trăit într-o lume complet diferită, mai ales de la accidentul meu. Aceasta este un fel de petrecere a revenirii mele, am ocazia să fiu înconjurată de oameni, să port o rochie frumoasă și feminină și să las cârjele deoparte pentru prima dată”, a declarat Lindsey Vonn, pentru Vogue. Ea a purtat o rochie semnată de Thom Browne, iar pentru realizarea acesteia a fost nevoie de 4000 de ore.

Printre alte nume importante din lumea sportului prezente la Met Gala 2026 s-au aflat şi surorile Williams. Venus a atras toate privirile. Ea a purtat o rochie neagră, cu un colier care conţinea trofeul de la Wimbledon: