Lindsey Vonn, fără cârje la Met Gala 2026! Naomi Osaka, o nouă apariţie extravagantă

Moda a fost celebrată ca o artă de sine stătătoare, luni, pe treptele Met Gala, înfăţişarea multora dintre vedetele prezente făcând aluzie la alte discipline, de la pictură la sculptură, într-o atmosferă relativ sobră, transmite marţi AFP.
Ediţia din 2025 – şi expoziţia care a însoţit-o – a pus în valoare dandismul negru subversiv. De data aceasta, în centrul atenţiei s-a aflat moda ca artă.
Lindsey Vonn, Serena şi Venus Williams şi Naomi Osaka, la Met Gala 2026
La Met Gala a fost prezentă şi Lindsey Vonn, la mai puţin de trei luni de la accidentul suferit la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. Amerincanca a suferit mai multe operaţii şi a fost la un pas de a-şi pierde piciorul. La Met Gala, Vonn a păşit fără ajutorul cârjelor. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)
“Am trăit într-o lume complet diferită, mai ales de la accidentul meu. Aceasta este un fel de petrecere a revenirii mele, am ocazia să fiu înconjurată de oameni, să port o rochie frumoasă și feminină și să las cârjele deoparte pentru prima dată”, a declarat Lindsey Vonn, pentru Vogue. Ea a purtat o rochie semnată de Thom Browne, iar pentru realizarea acesteia a fost nevoie de 4000 de ore.
Printre alte nume importante din lumea sportului prezente la Met Gala 2026 s-au aflat şi surorile Williams. Venus a atras toate privirile. Ea a purtat o rochie neagră, cu un colier care conţinea trofeul de la Wimbledon:
“Aceasta este, de fapt, Venus Rosewater Dish, trofeul de la Wimbledon. Există mult simbolism aici. Mama mea este aici. Tatăl meu este aici. Există simboluri din cultura mea din Africa de Vest. Turnurile Watts sunt aici”, a declarat Venus Williams.
Intitulată “Costume Art” (arta costumului), expoziţia Costume Institute, care se deschide la 10 mai, pune în valoare legăturile vechi de când lumea dintre artă şi vestimentaţie.
Pe treptele Muzeului Metropolitan de Artă (Met) din New York, jucătoarea profesionistă de tenis Naomi Osaka a amintit de mobilele lui Calder, cu petalele sale pe tije, ce puneau în valoare o rochie şi o pălărie imensă, ambele de culoare albă.
Ca în fiecare an, de 30 de ani, Met Gala – ale cărei ţinute extravagante fac furori pe reţelele sociale – s-a desfăşurat sub ochii directoarei editoriale a revistei Vogue, Anna Wintour.
În ceea ce priveşte apelul la boicot al unui colectiv care denunţa activităţile miliardarilor din domeniul tehnologiei, acesta a eşuat, făcându-şi apariţia toate vedetele anunţate.
Met Gala a fost organizată pentru prima dată în 1948 şi, timp de decenii, a rămas, potrivit AFP, apanajul înaltei societăţi new-yorkeze – până când Anna Wintour a transformat evenimentul, în anii 1990, într-o scenă extrem de mediatizată pentru celebrităţi.
