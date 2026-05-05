Home | Extra | Lindsey Vonn, fără cârje la Met Gala 2026! Naomi Osaka, o nouă apariţie extravagantă
Foto

Lindsey Vonn, fără cârje la Met Gala 2026! Naomi Osaka, o nouă apariţie extravagantă

Alex Masgras Publicat: 5 mai 2026, 13:26

Comentarii
Lindsey Vonn, fără cârje la Met Gala 2026! Naomi Osaka, o nouă apariţie extravagantă
galerie foto Galerie (13)

Lindsey Vonn, la Met Gala / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Moda a fost celebrată ca o artă de sine stătătoare, luni, pe treptele Met Gala, înfăţişarea multora dintre vedetele prezente făcând aluzie la alte discipline, de la pictură la sculptură, într-o atmosferă relativ sobră, transmite marţi AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ediţia din 2025 – şi expoziţia care a însoţit-o – a pus în valoare dandismul negru subversiv. De data aceasta, în centrul atenţiei s-a aflat moda ca artă.

Lindsey Vonn, Serena şi Venus Williams şi Naomi Osaka, la Met Gala 2026

La Met Gala a fost prezentă şi Lindsey Vonn, la mai puţin de trei luni de la accidentul suferit la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. Amerincanca a suferit mai multe operaţii şi a fost la un pas de a-şi pierde piciorul. La Met Gala, Vonn a păşit fără ajutorul cârjelor. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

“Am trăit într-o lume complet diferită, mai ales de la accidentul meu. Aceasta este un fel de petrecere a revenirii mele, am ocazia să fiu înconjurată de oameni, să port o rochie frumoasă și feminină și să las cârjele deoparte pentru prima dată”, a declarat Lindsey Vonn, pentru Vogue. Ea a purtat o rochie semnată de Thom Browne, iar pentru realizarea acesteia a fost nevoie de 4000 de ore.

Printre alte nume importante din lumea sportului prezente la Met Gala 2026 s-au aflat şi surorile Williams. Venus a atras toate privirile. Ea a purtat o rochie neagră, cu un colier care conţinea trofeul de la Wimbledon:

Reclamă
Reclamă

“Aceasta este, de fapt, Venus Rosewater Dish, trofeul de la Wimbledon. Există mult simbolism aici. Mama mea este aici. Tatăl meu este aici. Există simboluri din cultura mea din Africa de Vest. Turnurile Watts sunt aici”, a declarat Venus Williams.

Intitulată “Costume Art” (arta costumului), expoziţia Costume Institute, care se deschide la 10 mai, pune în valoare legăturile vechi de când lumea dintre artă şi vestimentaţie.

Pe treptele Muzeului Metropolitan de Artă (Met) din New York, jucătoarea profesionistă de tenis Naomi Osaka a amintit de mobilele lui Calder, cu petalele sale pe tije, ce puneau în valoare o rochie şi o pălărie imensă, ambele de culoare albă.

Vreme anormal de caldă în România în luna mai: prognoza meteo în perioada 4 mai-1 iunieVreme anormal de caldă în România în luna mai: prognoza meteo în perioada 4 mai-1 iunie
Reclamă

Ca în fiecare an, de 30 de ani, Met Gala – ale cărei ţinute extravagante fac furori pe reţelele sociale – s-a desfăşurat sub ochii directoarei editoriale a revistei Vogue, Anna Wintour.

În ceea ce priveşte apelul la boicot al unui colectiv care denunţa activităţile miliardarilor din domeniul tehnologiei, acesta a eşuat, făcându-şi apariţia toate vedetele anunţate.

Met Gala a fost organizată pentru prima dată în 1948 şi, timp de decenii, a rămas, potrivit AFP, apanajul înaltei societăţi new-yorkeze – până când Anna Wintour a transformat evenimentul, în anii 1990, într-o scenă extrem de mediatizată pentru celebrităţi.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trei persoane, la spital după ce un tânăr de 24 de ani, băut, a provocat un accident pe Iuliu Maniu
Observator
Trei persoane, la spital după ce un tânăr de 24 de ani, băut, a provocat un accident pe Iuliu Maniu
Cum arăta în urmă cu 16 ani soția lui Cristi Chivu. Adelina a luat o pauză lungă de la televiziune
Fanatik.ro
Cum arăta în urmă cu 16 ani soția lui Cristi Chivu. Adelina a luat o pauză lungă de la televiziune
15:26

Carolina Hurricanes, încă un pas către finala Conferinţei de Est! A învins-o în overtime pe Flyers şi conduce cu 2-0
14:54

“Discut cu 2 echipe din Italia”. Adrian Mutu a făcut anunțul despre revenirea sa pe bancă
14:53

Adrian Porumboiu s-a dezvlănţuit după ce a auzit explicaţiile lui Kyros Vassaras: “Ne iau şmecherii ăştia de fraieri”
14:28

Nume surpriză pentru Real Madrid! Antrenorul de top care se află pe lista scurtă a lui Florentino Perez
14:04

Arsenal – Atletico Madrid (LIVE TEXT, 22:00). Prima finalistă din Champions League se decide la Londra
13:52

EXCLUSIV“Poză de Playboy!” Cristi Borcea a răbufnit când a văzut noua siglă a lui Dinamo: “O mare mizerie”
Vezi toate știrile
1 Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1 2 “Ce-aveţi, mă?” Dialog halucinant între arbitrii din camera VAR la faza golului oltenilor, marcat din offside! 3 Cristi Chivu a plecat din conferinţă, după ce a devenit campion cu Inter. Cum şi-a explicat gestul rar: “Aţi înţeles momentul” 4 Gigi Becali îl va da afară de la FCSB, dar jucătorul e la mare căutare: “Cu un CV ca al lui, multe echipe îl vor” 5 Șoc la CFR Cluj! Plecare din conducerea clubului: “Demisia am depus-o de ieri. Nu vreau să mă asociez cu ei” 6 “Pot să plângă”. Steven Nsimba, mesaj plin de tupeu după golul din offside marcat în Craiova – Dinamo
Citește și