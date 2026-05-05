Carolina Hurricanes, încă un pas către finala Conferinţei de Est! A învins-o în overtime pe Flyers şi conduce cu 2-0

Carolina Hurricanes a învins pe propriul patinoar formaţia Philadelphia Flyers, cu scorul de 3-2, după prelungiri, luni seara, într-un meci din turul al doilea al play-off-ului Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL).

Gazdele au marcat golul victoriei în overtime, cu un minut şi şase secunde înaintea primei reprize de prelungiri. Taylor Hall a fost eroul formaţiei din Raleigh.

Carolina Hurricanes o conduce pe Philadelphia Flyers cu 2-0

Hurricanes a obţinut a doua sa victorie consecutivă în această serie şi a mai făcut astfel un pas spre calificarea în finala Conferinţei de Est din play-off-ul Cupei Stanley.

Cel de-al treilea meci, din cele şapte programate, va avea loc joi seara la Philadelphia.