Carolina Hurricanes, încă un pas către finala Conferinţei de Est! A învins-o în overtime pe Flyers şi conduce cu 2-0

Alex Masgras Publicat: 5 mai 2026, 15:26

Taylor Hall, după ce a marcat golul victoriei în meciul 2 / Getty Images

Carolina Hurricanes a învins pe propriul patinoar formaţia Philadelphia Flyers, cu scorul de 3-2, după prelungiri, luni seara, într-un meci din turul al doilea al play-off-ului Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheaţă (NHL).

Gazdele au marcat golul victoriei în overtime, cu un minut şi şase secunde înaintea primei reprize de prelungiri. Taylor Hall a fost eroul formaţiei din Raleigh.

Hurricanes a obţinut a doua sa victorie consecutivă în această serie şi a mai făcut astfel un pas spre calificarea în finala Conferinţei de Est din play-off-ul Cupei Stanley.

Cel de-al treilea meci, din cele şapte programate, va avea loc joi seara la Philadelphia.

În semifinalele Conferinţei de Vest, Vegas Golden Knights a dispus în faţa propriilor suporteri, cu scorul de 3-1, de Anaheim Ducks, în primul meci dintre cele două formaţii.

Următoarea întâlnire dintre Golden Knights şi Ducks va avea loc miercuri seara, tot în Nevada.

  • Carolina Hurricanes – Philadelphia Flyers 3-2 (Hurricanes conduce cu 2 victorii la 0)
  • Vegas Golden Knights – Anaheim Ducks 3-1 (Golden Knights conduce cu scorul general de 1-0).
