Home | Fotbal | Liga 1 | “Poză de Playboy!” Cristi Borcea a răbufnit când a văzut noua siglă a lui Dinamo: “O mare mizerie”
EXCLUSIV

“Poză de Playboy!” Cristi Borcea a răbufnit când a văzut noua siglă a lui Dinamo: “O mare mizerie”

Alex Masgras Publicat: 5 mai 2026, 13:52

Comentarii
Poză de Playboy! Cristi Borcea a răbufnit când a văzut noua siglă a lui Dinamo: O mare mizerie

Cristi Borcea / AntenaSport

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Cristi Borcea, fostul conducător de la Dinamo, a avut o reacţie dură după ce formaţia din Ştefan cel Mare a anunţat că îşi va schimba sigla. Vestea nu a fost primită bine de fanii, foşti jucători sau conducători. Toţi contestă decizia clubului, iar Cristi Borcea a avut chiar o reacţie dură.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Conducerea a luat decizia de a schimba identitatea vizuală a clubului începând cu data de 1 iulie, anunțul fiind făcut chiar de Andrei Nicolescu, oficialul din Ștefan cel Mare.

Cristi Borcea, reacţie dură după ce a văzut noua siglă a lui Dinamo: “O mizerie şi atât”

Schimbarea nu este însă deloc pe placul lui Cristi Borcea, care a descris noua siglă ca fiind “o mare mizerie”.

“E o mare mizerie. O mizerie şi atât. Arată ca o poză de playboy”, a declarat Cristi Borcea, pentru Antena Sport.

Nici fanii lui Dinamo nu s-au lăsat mai prejos. La scurt timp după anunţul făcut de preşedintele “câinilor”, peluza a reacţionat dur.

Reclamă
Reclamă

Fanii l-au luat la țintă pe Andrei Nicolescu, cea mai vehementă reacție fiind publicată pe pagina oficială a Peluzei Cătălin Hîldan, acolo unde președintele clubului a fost asemănat cu un clovn.

“Astăzi, fostul președinte a spus ultima glumă”, au scris aceștia pe social media.

Andrei Nicolescu: “Le-aş cere suporterilor răbdare şi context”

“Prima reacție, chiar și atunci când e critică, trebuie respectată. Emoția nu e o problemă, e dovada că lucrul acela contează. Iar noi suntem foarte atenți cu lucrurile care țin de acest atașament, pentru că un club ca Dinamo nu poate fi deținut în sensul clasic. Poți conduce o instituție, dar nu poți avea în proprietate istoria, tradiția și dragostea oamenilor.

Vreme anormal de caldă în România în luna mai: prognoza meteo în perioada 4 mai-1 iunieVreme anormal de caldă în România în luna mai: prognoza meteo în perioada 4 mai-1 iunie
Reclamă

Ce le-aș cere suporterilor este răbdare și context. O siglă nu trăiește într-o poză văzută pe telefon. Trăiește pe tricou, în stadion, în tot ce înseamnă clubul zi de zi. Acolo începe, de fapt, să capete sens. Forma se poate schimba. Dar dacă rămâne ceea ce i-a ținut pe oameni aproape de Dinamo atâția ani, atunci sufletul nu pleacă nicăieri. Doar își găsește o altă formă de a fi recunoscut”, a spus Andrei Nicolescu.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trei persoane, la spital după ce un tânăr de 24 de ani, băut, a provocat un accident pe Iuliu Maniu
Observator
Trei persoane, la spital după ce un tânăr de 24 de ani, băut, a provocat un accident pe Iuliu Maniu
Cum arăta în urmă cu 16 ani soția lui Cristi Chivu. Adelina a luat o pauză lungă de la televiziune
Fanatik.ro
Cum arăta în urmă cu 16 ani soția lui Cristi Chivu. Adelina a luat o pauză lungă de la televiziune
14:53

Adrian Porumboiu s-a dezvlănţuit după ce a auzit explicaţiile lui Kyros Vassaras: “Ne iau şmecherii ăştia de fraieri”
14:28

Nume surpriză pentru Real Madrid! Antrenorul de top care se află pe lista scurtă a lui Florentino Perez
14:04

Arsenal – Atletico Madrid (LIVE TEXT, 22:00). Prima finalistă din Champions League se decide la Londra
13:46

Au retrogradat iar și anunță obiectivul: promovarea! Echipa „yo-yo” a Europei: „Suntem fericiți o dată la doi ani!”
13:40

Ștefan Iovan a ajuns la spital. Legenda Stelei trebuia să participe la un eveniment cu ocazia câștigării CCE în ’86
12:33

Barcelona trebuie să bage mâna în buzunar! Se luptă cu Bayern pentru starul de 85 de milioane de euro
Vezi toate știrile
1 Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1 2 “Ce-aveţi, mă?” Dialog halucinant între arbitrii din camera VAR la faza golului oltenilor, marcat din offside! 3 Cristi Chivu a plecat din conferinţă, după ce a devenit campion cu Inter. Cum şi-a explicat gestul rar: “Aţi înţeles momentul” 4 Gigi Becali îl va da afară de la FCSB, dar jucătorul e la mare căutare: “Cu un CV ca al lui, multe echipe îl vor” 5 Șoc la CFR Cluj! Plecare din conducerea clubului: “Demisia am depus-o de ieri. Nu vreau să mă asociez cu ei” 6 “Pot să plângă”. Steven Nsimba, mesaj plin de tupeu după golul din offside marcat în Craiova – Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”