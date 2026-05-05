“Poză de Playboy!” Cristi Borcea a răbufnit când a văzut noua siglă a lui Dinamo: “O mare mizerie”

Cristi Borcea, fostul conducător de la Dinamo, a avut o reacţie dură după ce formaţia din Ştefan cel Mare a anunţat că îşi va schimba sigla. Vestea nu a fost primită bine de fanii, foşti jucători sau conducători. Toţi contestă decizia clubului, iar Cristi Borcea a avut chiar o reacţie dură.
Conducerea a luat decizia de a schimba identitatea vizuală a clubului începând cu data de 1 iulie, anunțul fiind făcut chiar de Andrei Nicolescu, oficialul din Ștefan cel Mare.
Schimbarea nu este însă deloc pe placul lui Cristi Borcea, care a descris noua siglă ca fiind “o mare mizerie”.
“E o mare mizerie. O mizerie şi atât. Arată ca o poză de playboy”, a declarat Cristi Borcea, pentru Antena Sport.
Nici fanii lui Dinamo nu s-au lăsat mai prejos. La scurt timp după anunţul făcut de preşedintele “câinilor”, peluza a reacţionat dur.
Fanii l-au luat la țintă pe Andrei Nicolescu, cea mai vehementă reacție fiind publicată pe pagina oficială a Peluzei Cătălin Hîldan, acolo unde președintele clubului a fost asemănat cu un clovn.
“Astăzi, fostul președinte a spus ultima glumă”, au scris aceștia pe social media.
Andrei Nicolescu: “Le-aş cere suporterilor răbdare şi context”
“Prima reacție, chiar și atunci când e critică, trebuie respectată. Emoția nu e o problemă, e dovada că lucrul acela contează. Iar noi suntem foarte atenți cu lucrurile care țin de acest atașament, pentru că un club ca Dinamo nu poate fi deținut în sensul clasic. Poți conduce o instituție, dar nu poți avea în proprietate istoria, tradiția și dragostea oamenilor.
Ce le-aș cere suporterilor este răbdare și context. O siglă nu trăiește într-o poză văzută pe telefon. Trăiește pe tricou, în stadion, în tot ce înseamnă clubul zi de zi. Acolo începe, de fapt, să capete sens. Forma se poate schimba. Dar dacă rămâne ceea ce i-a ținut pe oameni aproape de Dinamo atâția ani, atunci sufletul nu pleacă nicăieri. Doar își găsește o altă formă de a fi recunoscut”, a spus Andrei Nicolescu.
