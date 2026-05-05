“Poză de Playboy!” Cristi Borcea a răbufnit când a văzut noua siglă a lui Dinamo: “O mare mizerie”

Cristi Borcea, fostul conducător de la Dinamo, a avut o reacţie dură după ce formaţia din Ştefan cel Mare a anunţat că îşi va schimba sigla. Vestea nu a fost primită bine de fanii, foşti jucători sau conducători. Toţi contestă decizia clubului, iar Cristi Borcea a avut chiar o reacţie dură.

Conducerea a luat decizia de a schimba identitatea vizuală a clubului începând cu data de 1 iulie, anunțul fiind făcut chiar de Andrei Nicolescu, oficialul din Ștefan cel Mare.

Cristi Borcea, reacţie dură după ce a văzut noua siglă a lui Dinamo: “O mizerie şi atât”

Schimbarea nu este însă deloc pe placul lui Cristi Borcea, care a descris noua siglă ca fiind “o mare mizerie”.

“E o mare mizerie. O mizerie şi atât. Arată ca o poză de playboy”, a declarat Cristi Borcea, pentru Antena Sport.

Nici fanii lui Dinamo nu s-au lăsat mai prejos. La scurt timp după anunţul făcut de preşedintele “câinilor”, peluza a reacţionat dur.