Adrian Porumboiu s-a dezvlănţuit după ce a auzit explicaţiile lui Kyros Vassaras: “Ne iau şmecherii ăştia de fraieri”

Adrian Porumboiu, fostul mare arbitru român şi fost patron la FC Vaslui, a avut un discurs dur la adresa lui Kyros Vassaras, preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor. Grecul a ieşit public cu explicaţii legate de faza controversată care a decis meciul dintre Universitatea Craiova şi Dinamo, când Nsimba a jucat mingea din poziţie de offside.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Explicaţiile lui Vassaras nu au fost deloc pe placul lui Adrian Porumboiu, care nu s-a ferit să îl atace pe şeful arbitrajului din România.

Adrian Porumboiu, despre explicaţiile lui Kyros Vassaras: “Le-a dat cu atâta impertinenţă”

De furia lui Adrian Porumboiu nu au scăpat nici Szabolcs Kovacs, arbitrul meciului din Bănie, Istvan Kovacs, fratele centralului de la Universitatea Craiova – Dinamo, dar nici Răzvan Burleanu, preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, pe care Adrian Porumboiu l-a acuzat, din nou, că este ales nelegal:

“Arbitrajul e vai și amar. Am văzut explicaţiile acelea ilare pe care le-au dat cu atâta impertinenţă. APP rămâne AIPIPI, AIPIPI. Este o greşeală imensă de arbitraj, de necombătut şi ne iau şmecherii ăştia de fraieri pe toţi. Ei cred că suntem nişte proşti, dar se fac de râs. Mă deranjează siguranţa asta obraznică pe care o afişează, minţind cu neruşinare. Ce explicaţii sunt alea? Suntem tembeli?!

Atâta timp cât ai o federaţie care nu îşi respectă propriul statut şi un preşedinte ales nelegal, atâta timp cât pui un şmecher de fost arbitru sau cineva care nu şi-a găsit de lucru în Grecia şi îl aduci aici ca un mare imperator, asta se va întâmpla mereu. Popa, săracu, e doar un pion otrăvit şi aşa rămâne, dar el e salvat de cei care îl deleagă.