Nume surpriză pentru Real Madrid! Antrenorul de top care se află pe lista scurtă a lui Florentino Perez

Spaniolul Unai Emery, actualul antrenor al echipei de fotbal Aston Villa, se află pe lista scurtă a tehnicienilor aflaţi în vizorul responsabililor clubului Real Madrid, care se pregătesc să numească o nouă conducere tehnică la finalul sezonului, anunţă presa britanică.

Potrivit postului de radio Talksport, care citează surse din Spania, Emery ar putea fi tentat de o nouă aventură în Primera Division, din cauza restricţiilor financiare de la Aston Villa, grupare pe care o pregăteşte din noiembrie 2022 şi de care este legat prin contract până în vara anului 2029.

Real Madrid l-a numit ca interimar pe Alvaro Arbeloa, după concedierea surpinzătoare a lui Xabi Alonso, însă rezultatele nu s-au ridicat la nivelul aşteptărilor, “los blancos” fiind la un pas să piardă titlul de campioană a Spaniei în faţa rivalei FC Barcelona, după ce au fost eliminaţi prematur din Cupa Spaniei şi Liga Campionilor.

Fostul preşedinte al clubului madrilen, Ramon Calderon, nu este însă sigur că Unai Emery este antrenorul potrivit pentru banca Realului.

“Este un antrenor foarte bun, dar sunt mulţi alţii şi nu toţi sunt apţi să o antreneze pe Real Madrid. Este o echipă foarte dificilă. Când vii aici, simţi asta. Am observat asta la mulţi, mulţi jucători de top care au venit aici şi au observat presiunea pe care o au într-un club unde a câştiga nu este un succes, este o obligaţie. Trebuie să fie capabil să accepte presiunea pe care o va avea aici”, a declarat Ramon Calderon pentru Talksport.