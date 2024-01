Locaţia neaşteptată în care a făcut Simona Halep Revelionul! Fostul lider mondial a închiriat un restaurant pentru eveniment! - Antena Sport

Sportiva de 32 de ani nu a mai jucat tenis de pe 29 august 2022, atunci când a fost eliminată încă din primul tur de la US Open de Daria Snigur din Ucraina. Testul anti-doping de la New York a fost pozitiv la roxadustat. Halep a fost suspendată provizoriu, după care a primit o suspendare de patru ani în luna septembrie a anului 2023.

Simona Halep nu se dă bătută

La jumătatea lunii decembrie a anului care tocmai s-a încheiat, Simona Halep a acordat un nou interviu în presa din Franţa şi a anunţat că va face tot posibilul pentru a îşi încheia cariera pe teren, indiferent de verdictul dat de TAS.

„Prefer să nu iau în considerare scenariul extrem, cel rău. Ar fi un dezastru. Mai ales pentru că, dacă sancțiunea va fi menținută, nu pot știi ce se va întâmpla peste trei ani, cum se va schimba corpul meu.

Visul meu este să revin, indiferent de vârstă. Un lucru e cert, aleg cum îmi termin cariera și nu vreau să se termine altundeva decât pe teren. Cred că, având în vedere munca pe care am depus-o în toți acești ani, merit asta”, a declarat Simona Halep, într-un interviu acordat francezilor de la parismatch.com.

„Sunt victima unei nedreptăţi”

Pe 15 decembrie 2023, într-un interviu pentru Euronews, Simona recunoştea că a avut un şoc când a fost testată pozitiv şi a reiterat faptul că este nevinovată.

Tot atunci, ea anunţa că nu mai colaborează cu Academia Mouratoglou şi că au trecut mai multe luni de când a vorbit ultima dată cu Patrick Mouratoglou.

“Sunt victima unei nedreptăţi. Aştept deja de mai mult de un an. Nu am dormit bine majoritatea timpului. Sunt o persoană emotivă şi înainte de fiecare meci eram stresată şi simţeam asta în stomac. În acest an fiecare zi a fost aşa. Visul meu este să revin, indiferent de vârstă, pentru că vreau să fiu pe teren şi să decid eu cum îmi închei cariera în tenis. Cred că merit asta, după munca depusă toată viaţa şi sacrificiile făcute pentru tenis. Ar fi un dezastru să stau patru ani departe de tenis. Nici măcar nu vreau să mă gândesc la asta. Sunt pregătită de luptă. Nu renunţ uşor”, declara anterior Halep într-un interviu pentru Paris Match.