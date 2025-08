"Am fost milițian" Ce s-a întâmplat când Ion Ţiriac s-a dus la Cotroceni să vorbească cu Ion Iliescu - Antena Sport

Ion Ţiriac a fost la un pas să devină general al Armatei Române, dar l-a refuzat în 2004 pe Ion Iliescu, cel care era în acea vreme preşedintele României. Magnatul lucrase în tinereţe la Ministerul de Interne.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ţiriac a fost sublocotenent al secţiei de tenis de la Dinamo, în anii 60. Dar atunci când a fost chemat de Iliescu la Cotroceni, miliardarul a refuzat onoarea.

Ion Ţiriac a refuzat funcţia de general al Armatei Române, oferită de Ion Iliescu

“Am fost milițian, am mâncat pâine de la Minister 20 de ani. Am avut grad, mai mititel, nu ca Năstase, dar e în regulă. E foarte adevărat că, după Jocurile Olimpice de la Atena, eram pe listă și am fost aprobat de președintele de atunci (n.r. – Ion Iliescu) să primesc un grad de general.

Respectuos, m-am dus la Cotroceni și am spus: Domnule, nu vă supărați. Nu merit eu asta. Nu am fost nici campion mondial, nici campion olimpic. Nenea Ivan are mai multă nevoie de asta’.

Și mi-am permis să spun chiar și numele Lipă. Mă deranjează un singur lucru, că trebuie să-i spun lui Năstase domn general. Are grad de două ori mai înalt decât mine”, a spus Ţiriac, cu câţiva ani în urmă, citat de ziare.com.