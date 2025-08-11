"100% am jucat pentru Dinamo". Raul Rotund, mesaj clar după golul victoriei din meciul cu FCSB - Antena Sport

Închide meniul
“100% am jucat pentru Dinamo”. Raul Rotund, mesaj clar după golul victoriei din meciul cu FCSB

Publicat: 11 august 2025, 0:00

Raul Rotund, în FCSB - Unirea Slobozia 0-1/ SportPictures

Raul Rotund a transmis un mesaj ferm, după ce a marcat golul victoriei celor de la Unirea Slobozia, în meciul cu FCSB. Mijlocaşul de 19 ani a recunoscut că a jucat şi pentru Dinamo, echipă care l-a împrumutat la formaţia ialomiţeană la începutul sezonului.

Raul Rotund a marcat unicul gol al partidei din Ghencea în minutul 34. FCSB a ajuns la trei eşecuri consecutive în Liga 1, fiind cel mai slab start de sezon din ultimii şase ani.

Raul Rotund, mesaj după FCSB – Unirea Slobozia 0-1

Raul Rotund este împrumutat de la Dinamo. Atacantul ar urma să se întoarcă la echipa antrenată de Zeljko Kopic la finalul sezonului. Rotund este cotat de către site-ul transfermarkt.com la numai 100.000 de euro. Născut la Cluj, Rotund a trecut pe la U Cluj şi Şelimbăr până să fie transferat de la “Şepcile roşii” la Dinamo, în vara lui 2024.

“Orice copil își dorește să înscrie împotriva campioanei României. Este un sentiment de nedescris. Este o surpriză. Mi-am dorit foarte mult asta, să demonstrez. Sper că i-am făcut mândrii pe fani. 100% am jucat și pentru Dinamo, și pentru mine, să demonstrez că pot.

(n.r. cum ați reușit surpriza?) Multă muncă, am alergat ca niște câini. Ne-am dorit, a fost dorința aceasta. Foarte mult ne-am dorit această victorie. Am primit în jur de 300-350 de mesaje după meci. Poate jumătate ar fi din partea fanilor lui Dinamo“, a declarat Raul Rotund, conform digisport.ro, după FCSB – Unirea Slobozia 0-1.

FCSB – Unirea Slobozia 0-1

Pe stadionul Ghencea, gazdele au avut o primă şansă de gol în minutul 6, când portarul Denis Rusu a scos lovitura liberă executată de Florin Tănase. Roş-albaştrii au contnuat să încerce poarta oaspeţilor, dar cei care au marcat au fost ialomiţenii, Rotund înscriind la colţul lung, în minutul 35. Intrat la pauză, Cisotti a lovit bara transversală în minutul 55, iar Miculescu a trimis pe poartă, periculos, în minutul 73, pentru ca Rusu să respingă în minutul 80 spectaculoasa foarfecă a lui Cisotti.

Tot Rusu a salvat în minutul 82 la şutul lui Kiki şi bucureştenii, deşi au controlat finalul de meci, nu au reuşit să marcheze. Unirea Slobozia s-a impus cu 1-0 în Ghencea şi e pe locul şase, cu 7 puncte. FCSB a bifat a treia înfrângere consecutivă în campionat şi, cu doar patru puncte, e pe locul 12.

