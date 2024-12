Mesajul lui Joyskim Dawa pentru soţia lui, de ziua acesteia! Cei doi au fost implicaţi într-un scandal uriaş - Antena Sport

Joyskim Dawa i-a transmis un mesaj emoţionant soţiei sale, Sofya, de ziua acesteia. Cei doi pare că au trecut peste episodul care a făcut înconjurul presei de la noi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„La mulţi ani, mamă sexy de copil! O singură iubire pentru totdeauna”, a fost mesajul lui Joyskim Dawa pentru soţia lui, postat de fotbalistul FCSB-ului pe contul lui de Instagram.

Joyskim Dawa şi soţia lui, Sofya, au fost protagoniştii unui scandal în familie

Joyskim Dawa şi soţia lui, Sofia, au fost implicaţi, recent, într-un scandal. Poliţia a sosit la locuinţa lui Dawa, după ce soţii Dawa au fost auziţi certându-se.

După ce au apărut informaţii potrivit cărora Joyskim Dawa şi-ar fi agresat soţia, Sofya Dawa a negat vehement această informaţie.

„Am spus că nu vreau nicio investigaţie, a fost doar o ceartă în familie. Nu a fost mare lucru. Asta a fost şi poliţiştii au plecat. M-au întrebat dacă sunt bine, am spus că da! Dawa a stat în casă cu mine, şi-a petrecut timpul alături de fiul său. Am stat împreună, acum suntem unul lângă celălalt.