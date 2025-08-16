Închide meniul
"Nu îi văd sensul" Costel Gâlcă i-a dat replica lui Gigi Becali înainte de Rapid - FCSB: "El are altă părere" - Antena Sport

Publicat: 16 august 2025, 18:14

Costel Gâlcă şi Gigi Becali / Antena Sport & Profimedia

Rapid şi FCSB se vor întâlni duminică seară în derby-ul etapei cu numărul 6 din Liga 1. Partida nu va avea loc pe Giuleşti, ci pe cel mai mare stadion al ţării, Arena Naţională. Interesul este unul ridicat pentru această partidă, giuleştenii anunţând că au deschis şi inelul 3 al stadionului.

Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a prefaţat partida de duminică seară. La conferinţa de presă, fostul antrenor al roş-albaştrilor a fost întrebat şi despre declaraţiile patronului de la FCSB, Gigi Becali.

Costel Gâlcă i-a dat replica lui Gigi Becali: “Subiect închis”

Costel Gâlcă a antrenat-o pe FCSB în sezonul 2014/15. La finalul sezonului respectiv, actualul antrenor de la Rapid a ridicat trei trofee: titlul de campion, Cupa României şi Cupa Ligii.

Gigi Becali nu s-a ferit niciodată să vorbească despre schimbările pe care le face la echipă. Recent, el a declarat că până şi pe vremea când Costel Gâlcă era antrenor, tot el făcea schimbările.

Antrenorul celor de la Rapid a fost întrebat de acest lucru şi a părut destul de iritat de întrebare, nedorind să dezvolte subiectul. Gâlcă este de părere că subiectul “Gigi Becali” este unul închis pentru el:

“Haideţi să nu ne mai întoarcem la ce a fost acum câţiva ani. Eu am o părere, el are altă părere. Eu nu îi văd sensul. Am spus, am vorbit şi cred că în momentul de faţă sunt la alt club şi am încheiat orice discuţie”, a declarat Costel Gâlcă, la conferinţa de presă.

Schimbarea pregătită de Gigi Becali în primul 11 la FCSB, pentru derby-ul cu Rapid

Gigi Becali a recunoscut că va pune în plan secund campionatul, având în vedere miza calificării în grupa de Europa League. În acest context, patronul campioanei a dezvăluit că unii jucători vor fi odihniți în vederea confruntării lui Aberdeen.

„Politic o să intre atacant cu Rapid, pentru că n-avem vârf. Bîrligea trebuie odihnit ca să joace în Scoția. Jucăm cu Rapid, dar trebuie să odihnim jucători. Ne interesează Europa League, n-avem ce să facem. O să sacrificăm campionatul momentan.

Două scenarii după summitul istoric Trump-Putin: Ce ar putea pierde Ucraina, ce câștigă RusiaDouă scenarii după summitul istoric Trump-Putin: Ce ar putea pierde Ucraina, ce câștigă Rusia
Va reveni și Olaru, va fi și Politic, și George (n.r. – Octavian Popescu) va reveni. O să vedeți, că o s-o rezolvăm. Și Lixandru, care a intrat bine azi, a dat pas de gol, și Chiricheș.

Noi trebuie să câștigăm toate meciurile, nu că e cu Rapid. Noi trebuie să câștigăm pentru că avem nevoie de puncte.

Vor fi șase schimbări în echipa de start față de meciul ăsta”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după Drita – FCSB 1-3.

