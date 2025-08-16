"Nu îi văd sensul" Costel Gâlcă i-a dat replica lui Gigi Becali înainte de Rapid - FCSB: "El are altă părere" - Antena Sport

Rapid şi FCSB se vor întâlni duminică seară în derby-ul etapei cu numărul 6 din Liga 1. Partida nu va avea loc pe Giuleşti, ci pe cel mai mare stadion al ţării, Arena Naţională. Interesul este unul ridicat pentru această partidă, giuleştenii anunţând că au deschis şi inelul 3 al stadionului.

Costel Gâlcă, antrenorul celor de la Rapid, a prefaţat partida de duminică seară. La conferinţa de presă, fostul antrenor al roş-albaştrilor a fost întrebat şi despre declaraţiile patronului de la FCSB, Gigi Becali.

Costel Gâlcă i-a dat replica lui Gigi Becali: “Subiect închis”

Costel Gâlcă a antrenat-o pe FCSB în sezonul 2014/15. La finalul sezonului respectiv, actualul antrenor de la Rapid a ridicat trei trofee: titlul de campion, Cupa României şi Cupa Ligii.

Gigi Becali nu s-a ferit niciodată să vorbească despre schimbările pe care le face la echipă. Recent, el a declarat că până şi pe vremea când Costel Gâlcă era antrenor, tot el făcea schimbările.

Antrenorul celor de la Rapid a fost întrebat de acest lucru şi a părut destul de iritat de întrebare, nedorind să dezvolte subiectul. Gâlcă este de părere că subiectul “Gigi Becali” este unul închis pentru el: