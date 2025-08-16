Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mirel Rădoi, semnal de alarmă înainte de Csikszereda - Universitatea Craiova: "Va fi un meci foarte dificil" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mirel Rădoi, semnal de alarmă înainte de Csikszereda – Universitatea Craiova: “Va fi un meci foarte dificil”

Mirel Rădoi, semnal de alarmă înainte de Csikszereda – Universitatea Craiova: “Va fi un meci foarte dificil”

Alex Ioniță Publicat: 16 august 2025, 18:01

Comentarii
Mirel Rădoi, semnal de alarmă înainte de Csikszereda – Universitatea Craiova: Va fi un meci foarte dificil

Sport Pictures

Mirel Rădoi a susținut conferința de presă premergătoare partidei dintre Csikszereda și Universitatea Craiova. În cadrul acesteia, antrenorul a tras un semnal de alarmă pentru jucătorii săi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Csikszereda – Universitatea Craiova se va juca duminică, de la ora 16:15. Meciul contează pentru etapa a 6-a din noul sezon de Liga 1 și va putea fi urmărit, în format LIVE TEXT, pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Mirel Rădoi a tras un semnal de alarmă înainte de Csikszereda – Universitatea Craiova

Mirel Rădoi a recunoscut că se așteaptă la un meci dificil în fața celor de la Csikszereda. Antrenoul Universității Craiova a explicat că adversara echipei sale prestează un joc agresiv, care le poate pune probleme oltenilor.

„Va fi un meci foarte dificil. Ciuc își dorește să câștige meciul de acasă și să bifeze prima victorie. Ne prinde într-o situație emoțională bună, dar fizic nu am apucat să facem niciun antrenament, suntem numai pe drumuri. Sper ca băieții care vor intra să facă totul pentru a lua toate cele 3 puncte. Ei au anulat meciul cu CFR Cluj și vor arăta mult mai bine fizic decât noi.

Dacă noi suntem foarte obosiți, staff-ul mă gândesc la ei… Dar mai este timp până la ora meciului. O să găsim soluții să îi refacem pe băieți. E clar că nu putem apela la toți care au jucat returul cu Trnava.

Reclamă
Reclamă

Csikszereda mi-a lăsat o impresie foarte bună, chiar dacă nu a acumulat puncte. M-am uitat la meciurile lor de acasă cu Dinamo și Rapid, și chiar dacă rezultatele au fost nefavorabile, și-au creat ocazii cu un joc agresiv, cu un pressing ultra. O echipă foarte, foarte bună și se simte amprenta lui Robert Ilyes”, a spus Mirel Rădoi, la conferința de presă.

Marius Șumudică, sfaturi pentru Mirel Rădoi după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Este foarte important”

Marius Șumudică i-a dat sfaturi lui Mirel Rădoi, după ce Universitatea Craiova s-a calificat dramatic în play-off-ul Conference League. Oltenii au irosit un avantaj de 4-0 cu Spartak Trnava și au avut nevoie de prelungiri pentru a-i elimina pe slovaci. Pentru un loc în grupa principală a competiției, trupa din Bănie se va duela cu turcii de la Bașakșehir.

Marius Șumudică a declarat că Universitatea Craiova are nevoie de un psiholog, ținând cont de partidele încinse disputate în acest sezon. Fostul antrenor de la Rapid consideră că acest lucru i-ar ajuta pe oltenii lui Mirel Rădoi.

Două scenarii după summitul istoric Trump-Putin: Ce ar putea pierde Ucraina, ce câștigă RusiaDouă scenarii după summitul istoric Trump-Putin: Ce ar putea pierde Ucraina, ce câștigă Rusia
Reclamă

„Mie îmi place Craiova, îmi place și prin ceea ce am fost eu ca jucător și mă refer aici la atacant. Marchează, dar în același timp primesc foarte multe goluri pentru că acest sistem este extrem de ofensiv. 

El practic în benzi nu joacă cu niciun fundaș lateral, joacă cu mijlocași. Fie că e Mihnea Rădulescu care e provenit din extremă, fie că e Mora care e provenit din extremă. Doar Ștefan să zic, dar se vede că nu e pregătit. Bancu este pentru mine un jucător cu un profil ofensiv foarte bun și care pe vremea lui Mangia a jucat foarte bine în acest sistem.

n.r. – Ce se întâmplă că este încă un meci în care conduci cu 3-4 goluri și ești egalat?) Există o exuberanță, Rădoi le-a dat o plăcere de a juca fotbal. Își creează foarte multe ocazii, aduc mingea în fața porții, și atunci, automat, plecând cu cei doi din benzi sus au 4-5 soluții în careu, dar pe faza de apărare rămâi descoperit. 

Mai intervine și factorul psihologic. Eu nu sunt antrenorul să spună ca din staff-ul meu să nu facă parte un psiholog. Este foarte important. Acești oameni știu cum să pună problema, știu ce să scoată de la jucători, știu cum să-i aducă într-o stare de concentrare maximă. Ei observă din afară ce nu observi ca antrenor”, a declarat Marius Șumudică, conform fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va impune Dennis Man la PSV Eindhoven?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Vremea la extreme. Cod portocaliu de caniculă în vest, cod galben de furtuni în mai multe judeţe
Observator
Vremea la extreme. Cod portocaliu de caniculă în vest, cod galben de furtuni în mai multe judeţe
FCSB forțează marea lovitură: transferul lui Florinel Coman! Despre ce bani e vorba. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB forțează marea lovitură: transferul lui Florinel Coman! Despre ce bani e vorba. Exclusiv
17:48
Dinamo a ratat transferul unui jucător! Anunțul lui Andrei Nicolescu: “S-au blocat negocierile!”
17:42
Un circuit vrea să revină în Formula 1! Anunţul a fost făcut chiar de primul-ministru: “Totul e pregătit”
16:49
Antrenoul lui Empoli l-a lăudat pe Rareș Ilie după golul superb din meciul cu Reggiana
16:43
Barcelona, pe urmele starului care s-ar fi înţeles cu Real Madrid! A început lupta pentru vedeta din Premier League
16:22
“Am vorbit cu el” Gigi Becali, ofertă pentru Florinel Coman! I-a pregătit o sumă uriașă pentru revenirea la FCSB
15:52
Luis Enrique vrea să scrie istorie şi în acest sezon! A anunţat schimbări la PSG: “Le-am spus jucătorilor”
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 3 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 4 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență 5 Daniel Pancu, uluit de un titular de la FCSB, după returul cu Drita: „E minunat, toți antrenorii și l-ar dori” 6 Echipa care i-a făcut o ofertă concretă lui Ianis Hagi! Salariu de 1 milion de euro pentru fiul lui Gică Hagi
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în KosovoGigi Becali s-a ţinut de cuvânt înainte de Drita – FCSB! Cine însoţeşte campioana României în Kosovo
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe SeskoCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko
Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…”