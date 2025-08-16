Mirel Rădoi, semnal de alarmă înainte de Csikszereda - Universitatea Craiova: "Va fi un meci foarte dificil" - Antena Sport

Mirel Rădoi a susținut conferința de presă premergătoare partidei dintre Csikszereda și Universitatea Craiova. În cadrul acesteia, antrenorul a tras un semnal de alarmă pentru jucătorii săi.

Csikszereda – Universitatea Craiova se va juca duminică, de la ora 16:15. Meciul contează pentru etapa a 6-a din noul sezon de Liga 1 și va putea fi urmărit, în format LIVE TEXT, pe AS.ro și în aplicația Antena Sport.

Mirel Rădoi a tras un semnal de alarmă înainte de Csikszereda – Universitatea Craiova

Mirel Rădoi a recunoscut că se așteaptă la un meci dificil în fața celor de la Csikszereda. Antrenoul Universității Craiova a explicat că adversara echipei sale prestează un joc agresiv, care le poate pune probleme oltenilor.

„Va fi un meci foarte dificil. Ciuc își dorește să câștige meciul de acasă și să bifeze prima victorie. Ne prinde într-o situație emoțională bună, dar fizic nu am apucat să facem niciun antrenament, suntem numai pe drumuri. Sper ca băieții care vor intra să facă totul pentru a lua toate cele 3 puncte. Ei au anulat meciul cu CFR Cluj și vor arăta mult mai bine fizic decât noi.

Dacă noi suntem foarte obosiți, staff-ul mă gândesc la ei… Dar mai este timp până la ora meciului. O să găsim soluții să îi refacem pe băieți. E clar că nu putem apela la toți care au jucat returul cu Trnava.