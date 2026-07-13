“Mi-am cheltuit toţi banii” Povestea de film a milionarului care şi-a pierdut averea! În 90 de minute a “tocat” peste 400.000 €

Fostul atacant danez Nicklas Bendtner (38 de ani) are o poveste de film. Jocurile de noroc şi pasiunea pentru vinuri scumpe l-au făcut să îşi cheltuie toţi banii acumulaţi în fotbal.

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După retragerea din activitate, Bendtner a devenit comentator şi invitat la emisiuni sportive. În 2024 el a fondat Legendary Gaming Group, o companie de investiții și management din industria esports, care a dat însă faliment în acest an. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)

Nicklas Bendtner, poveste de film! A “tocat” peste 400.000 de euro la ruletă în 90 de minute, pentru că era prea beat să mai joace poker!

Arsenal, Juventus şi Copenhaga sunt câteva dintre echipele la care Bendtner a evoluat în cariera lui de jucător profesionist. În perioada în care juca în Anglia, Bendtner a “tocat” peste 400.000 de euro în doar 90 de minute, jucând la ruletă.

“Eram prea beat pentru a mai sta la masa de poker, dar ruleta era altceva! Roșu, negru, roșu, negru. Cât de greu poate fi? După 90 de minute, pierdusem deja 400.000 de lire sterline (n.r. 440.000 de euro).

Contul meu era aproape gol și mi-am spus că voi fi falit dacă nu-mi revine norocul! M-am clătinat, mi-am turnat apă pe față și mi-am revenit. Apoi, am găsit un crupier și am mai luat jetoane de încă 50.000 de lire sterline (n.r. 55.000 de euro).