“Mi-am cheltuit toţi banii” Povestea de film a milionarului care şi-a pierdut averea! În 90 de minute a “tocat” peste 400.000 €

Fostul atacant danez Nicklas Bendtner (38 de ani) are o poveste de film. Jocurile de noroc şi pasiunea pentru vinuri scumpe l-au făcut să îşi cheltuie toţi banii acumulaţi în fotbal.
După retragerea din activitate, Bendtner a devenit comentator şi invitat la emisiuni sportive. În 2024 el a fondat Legendary Gaming Group, o companie de investiții și management din industria esports, care a dat însă faliment în acest an. (IMAGINI ÎN GALERIA FOTO)
Nicklas Bendtner, poveste de film! A “tocat” peste 400.000 de euro la ruletă în 90 de minute, pentru că era prea beat să mai joace poker!
Arsenal, Juventus şi Copenhaga sunt câteva dintre echipele la care Bendtner a evoluat în cariera lui de jucător profesionist. În perioada în care juca în Anglia, Bendtner a “tocat” peste 400.000 de euro în doar 90 de minute, jucând la ruletă.
“Eram prea beat pentru a mai sta la masa de poker, dar ruleta era altceva! Roșu, negru, roșu, negru. Cât de greu poate fi? După 90 de minute, pierdusem deja 400.000 de lire sterline (n.r. 440.000 de euro).
Contul meu era aproape gol și mi-am spus că voi fi falit dacă nu-mi revine norocul! M-am clătinat, mi-am turnat apă pe față și mi-am revenit. Apoi, am găsit un crupier și am mai luat jetoane de încă 50.000 de lire sterline (n.r. 55.000 de euro).
Când ești mai mult sau mai puțin falit, trebuie să te gândești să te oprești. Aveam deja o pierdere uriașă, dar am reușit să îmi mai revin, sincer să fiu”, declara Nicklas Bendtner pentru The Sun.
A pierdut la poker 7 milioane de euro în total!
Pasiunea pentru poker l-a făcut şi ea să piardă 7 milioane de euro. Din salariile de fotbalist danezul ar fi strâns, în total, circa 11 milioane de euro.
„Am pierdut foarte mulți bani, sume incredibile. Toată viața am jucat poker. Este dificil să spun cât am pierdut, dar este vorba de aproximativ 50 de milioane de coroane daneze (n.r. aproape 7 milioane de euro). Nu aș putea spune că am avut probleme cu jocurile de noroc, mereu am știut să țin situația sub control.
În trecut jucam pe mize uriașe. Într-o noapte, în Londra, lucrurile au scăpat de sub control și putea ieși urât! Din acel moment nu mai joc pe sume mari de bani. Mai găzduiesc, acasă, nopți de poker alături de prietenii mei. Totuși, nu jucăm pe mai mult de 100 de coroane (n.r.: 13 euro)”, mărturisea Nicklas Bendtner.
Şi colecţionarea de vinuri scumpe l-a făcut să cheltuie o mulţime de bani
Bendtner vorbea deschis, în trecut, şi despre pasiunea pentru colecţionarea de vinuri scumpe. Deşi banii câştigaţi din fotbal ar fi trebuit să îi asigure o viaţă liniştită după ce îşi încheia cariera, Bendtner a risipit o avere uriaşă în timp ce era jucător profesionist.
„Mi-am cheltuit toţi banii. Unul dintre lucrurile pe care le iubesc cel mai mult la mine este că nu voi spune niciodată ‘nu voi face niciodată asta’, dar banii dispar repede când cheltuieşti peste 176.000 de euro pe o ladă de sticle de vin”, povestea Bendtner în presa britanică.
La Arsenal, el şi câţiva colegi de echipă ai săi din acea perioadă aveau un obicei în a cumpăra sticle de vin la preţuri exorbitante, pe care apoi le consumau împreună.
„Colecţionez sticle de vin de când aveam 19 ani. Când ne adunam, trebuia să aducem câte o sticlă în fiecare luni şi să o încercăm. Am în jur de 50.000 de sticle de vin în acest moment”, mărturisea danezul.
El şi-a manifestat regretul pentru faptul că nu a avut “mai mult sprijin” atunci când a făcut alegeri greşite în timpul carierei. În ultima perioadă a început să ducă o viaţă mai echilibrată. Şi-a refăcut viaţa personală, care era zbuciumată în trecut. E logodit cu Sus Wilkins, o actriță și prezentatoare TV din Danemarca.
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