Cum a murit pilotul Adrian Rus. Poliţia a făcut primul anunţ

Pilotul Adrian Rus – Sinner a murit, sâmbătă, în cadrul etapei Alpe Adria International Motorcycle Championship de la Brno.

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Potrivit Federaţiei Române de Motociclism, în cursul programului competiţional de sâmbătă din cadrul Alpe Adria International Motorcycle Championship, desfăşurat pe circuitul de la Brno, s-a produs un grav accident la startul uneia dintre cursele clasei Superbike, în care au fost implicaţi doi sportivi.

În ciuda intervenţiei prompte a echipelor medicale aflate la faţa locului, unul dintre piloţi a decedat în urma rănilor suferite. Cel de-al doilea sportiv a fost transportat în stare critică la spital, însă, din nefericire, medicii nu au mai putut să îi salveze viaţa.

Unul dintre cei doi sportivi care au murit este Adrian Rus – Sinner. El era pilot de curse şi vlogger de motociclism şi avea 30 de ani.

Purtătoarea de cuvânt a Poliţiei din Moravia de Sud, Andrea Cejnkova, a anunţat că s-a demarat o anchetă pentru a afla cauzele care au dus la accident.