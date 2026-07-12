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Cum a murit pilotul Adrian Rus. Poliţia a făcut primul anunţ

Radu Constantin Publicat: 12 iulie 2026, 18:14

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Cum a murit pilotul Adrian Rus. Poliţia a făcut primul anunţ
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Pilotul Adrian Rus – Sinner a murit, sâmbătă, în cadrul etapei Alpe Adria International Motorcycle Championship de la Brno.

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Potrivit Federaţiei Române de Motociclism, în cursul programului competiţional de sâmbătă din cadrul Alpe Adria International Motorcycle Championship, desfăşurat pe circuitul de la Brno, s-a produs un grav accident la startul uneia dintre cursele clasei Superbike, în care au fost implicaţi doi sportivi.

În ciuda intervenţiei prompte a echipelor medicale aflate la faţa locului, unul dintre piloţi a decedat în urma rănilor suferite. Cel de-al doilea sportiv a fost transportat în stare critică la spital, însă, din nefericire, medicii nu au mai putut să îi salveze viaţa.

Unul dintre cei doi sportivi care au murit este Adrian Rus – Sinner. El era pilot de curse şi vlogger de motociclism şi avea 30 de ani.

Purtătoarea de cuvânt a Poliţiei din Moravia de Sud, Andrea Cejnkova, a anunţat că s-a demarat o anchetă pentru a afla cauzele care au dus la accident.

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“În ciuda intervenției medicale imediate, unul dintre motocicliști a decedat pe loc din cauza rănilor suferite. Al doilea motociclist a fost transportat la spital în stare critică, dar din păcate nici viața sa nu a putut fi salvată. FIM Europa, Uniunea de Motociclism Alpe Adria, AACADEMY și Autodrom Brno își exprimă sincerele condoleanțe familiilor și celor dragi ai ambilor piloți decedați. Din respect pentru supraviețuitori, nu vom oferi alte informații în acest moment”, a transmis Petr Bohac, purtătorul de cuvânt al Autodromului Brno.

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