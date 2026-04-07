Home | Extra | Milionarul român de 34 de ani a spus în ce afacere nu s-ar implica niciodată: “Mă doare capul când mă gândesc”
Foto

Publicat: 7 aprilie 2026, 19:05

Comentarii
galerie foto Galerie (13)

George Ţucudean / Facebook

George Ţucudean (34 de ani) a spus că nu se va implica niciodată financiar în fotbal, deşi a practicat acest sport la nivel înalt. Ţucudean a evoluat, de-a lungul carierei de fotbalist, la UTA, Dinamo, Standard Liege, Charlton, FCSB, ASA Târgu Mureş, Pandurii, Viitorul şi CFR Cluj. S-a retras din fotbal în vara lui 2020, la numai 29 de ani, din pricina unor probleme de sănătate. Era legitimat atunci la CFR Cluj.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ţucudean a jucat fotbal de plăcere, el provenind dintr-o familie de milionari. A cucerit numeroase trofee, printre care 4 titluri de campion al României, câte unul cu FCSB şi Viitorul şi două cu CFR Cluj. A fost golgheter în Liga 1 în sezoanele 2017-2018 şi 2018-2019. Ţucudean a evoluat în 10 meciuri pentru naţionala mare a României, pentru care a marcat 3 goluri.

George Ţucudean a preluat afacerile familiei după ce s-a lăsat de fotbal

După retragerea din cariera de fotbalist, Ţucudean nu a stat mult pe gânduri şi a preluat afacerile familiei lui, care deţine o podgorie de 80 de hectare, un hotel de 5 stele în Arad, o firmă de mobilă, ferme de porci şi vite şi o cramă. Familia lui Ţucudean ar avea o avere estimată la 35 de milioane de euro.

George Ţucudean are în plan să construiască şi un castel pe moşia din Arad. Acesta ar urma să fie situat pe ruinele unui palat, ocupat în trecut, potrivit legendelor, de elitele culturale ale Ungariei. Palatul a fost vandalizat de căutătorii de aur pe vremea imperiului Austro-Ungar.

(n.r: despre viaţa de om de afaceri) Este o viață mai complicată, mai stresantă decât atunci când eram fotbalist. Atunci 3-4 ore erai cu antrenamente, cu tot, tot, în rest erai liber.

Reclamă
Reclamă

Avem 1.300-1.400 de angajați, în total. Cu bune, cu rele, merg, sunt perioade și perioade. Mobila e un moft. Când e omul acasă și vede cu câți bani mai rămâne, se gândește de două ori: «Să-mi mai iau un telefon, un televizor sau o mobilă? Las’ că mai repar prin casă, văd eu».

Lumea e concentrată să-și plătească facturile la bănci, să mai meargă într-o vacanță, familiile au copii… Ne adaptăm, altfel nu se poate.

Nu m-a bătut deloc gândul să revin în fotbal! Mă doare capul când mă gândesc câte am și… Doar fotbal nu-mi mai trebuie! Îmi ajunge ce am. Să mă extind în afaceri? Momentan, nu. Rămânem cu ce avem, deși avem în plan să investim în imobiliare. Avem un teren pe care facem un proiect, vedem ce va fi”, declara George Ţucudean pentru gsp.ro.

Analist, despre Trump şi NATO: Insulţi aliaţii, depreciezi contribuția lor, după care te milogești să te ajute
Reclamă

 

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Cine va câştiga titlul în La Liga în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
