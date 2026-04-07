Milionarul român de 34 de ani a spus în ce afacere nu s-ar implica niciodată: “Mă doare capul când mă gândesc”

George Ţucudean (34 de ani) a spus că nu se va implica niciodată financiar în fotbal, deşi a practicat acest sport la nivel înalt. Ţucudean a evoluat, de-a lungul carierei de fotbalist, la UTA, Dinamo, Standard Liege, Charlton, FCSB, ASA Târgu Mureş, Pandurii, Viitorul şi CFR Cluj. S-a retras din fotbal în vara lui 2020, la numai 29 de ani, din pricina unor probleme de sănătate. Era legitimat atunci la CFR Cluj.

Ţucudean a jucat fotbal de plăcere, el provenind dintr-o familie de milionari. A cucerit numeroase trofee, printre care 4 titluri de campion al României, câte unul cu FCSB şi Viitorul şi două cu CFR Cluj. A fost golgheter în Liga 1 în sezoanele 2017-2018 şi 2018-2019. Ţucudean a evoluat în 10 meciuri pentru naţionala mare a României, pentru care a marcat 3 goluri.

George Ţucudean a preluat afacerile familiei după ce s-a lăsat de fotbal

După retragerea din cariera de fotbalist, Ţucudean nu a stat mult pe gânduri şi a preluat afacerile familiei lui, care deţine o podgorie de 80 de hectare, un hotel de 5 stele în Arad, o firmă de mobilă, ferme de porci şi vite şi o cramă. Familia lui Ţucudean ar avea o avere estimată la 35 de milioane de euro.

George Ţucudean are în plan să construiască şi un castel pe moşia din Arad. Acesta ar urma să fie situat pe ruinele unui palat, ocupat în trecut, potrivit legendelor, de elitele culturale ale Ungariei. Palatul a fost vandalizat de căutătorii de aur pe vremea imperiului Austro-Ungar.

„(n.r: despre viaţa de om de afaceri) Este o viață mai complicată, mai stresantă decât atunci când eram fotbalist. Atunci 3-4 ore erai cu antrenamente, cu tot, tot, în rest erai liber.