“Ne-am urcat în vârful muntelui și am căzut în prăpastie”. Gâlcă, fără menajamente înainte de ultimul meci la Rapid

Andrei Nicolae Publicat: 24 mai 2026, 16:01

Costel Gâlcă, în timpul une conferinţe de presă la Rapid/ AntenaSport

Costel Gâlcă a susținut duminică ultima sa conferință de presă premergătoare unui meci din postura de antrenor al Rapidului. Înainte de meciul contra Universității Craiova, tehnicianul giuleștenilor a analizat sezonul făcut de elevii săi și a vorbit despre suișurile și coborâșurile întâmpinate.

Rapid se pregătește pentru ultimul meci dintr-un nou sezon dezamăgitor, în care și-a ratat obiectivul de a ocupa o poziție prin care să se lupte în cupele europene. Cu Gâlcă pe bancă, alb-vișiniii vor termina pe locul 5, însă până la încheierea stagiunii mai au un meci de jucat contra campioanei și câștigătoarei Cupei României, Univ. Craiova.

Gâlcă nu s-a ferit de cuvinte înainte să plece de la Rapid

Înainte de meci, Costel Gâlcă, antrenorul care a anunțat că va pleca de la Rapid la finalul sezonului, locul său urmând să fie luat cel mai probabil de Daniel Pancu, a susținut conferința de presă. Tehnicianul de 54 de ani a discutat despre prestația echipei sale din acest sezon și a catalogat eșecul cu “U” Cluj, scor 1-2, din etapa a 3-a de play-off, drept momentul din care echipa a picat.

Este ultimul meci, jucăm cu campioana și vrem să îi felicităm pentru că au făcut eventul. Au fost echipa mai constantă și s-a văzut și în rezultate.

Ca să spun sincer, ne-am urcat în vârful muntelui și apoi am căzut în prăpastie. Cam așa a fost sezonul și, din punctul meu de vedere, se putea face mai mult. Pentru mine, suporterii noștri meritau mult mai mult și, pe viitor, merită mult mai mult, pentru că vin în număr foarte mare.

De la meciul cu U Cluj s-a rupt totul. Erau probleme și dinainte, dar atunci ne mai peticeam puțin, mai găseam soluții. Nu am avut constanță, chiar dacă am stat acolo sus. Nu am putut să folosim aceiași jucători în mai multe meciuri“, a spus antrenorul Rapidului la conferința de presă.

Partida dintre Rapid și Universitatea Craiova va avea loc luni, de la ora 20:30.

