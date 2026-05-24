Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Iran, schimbare majoră pentru Campionatul Mondial! FIFA a aprobat cererea

Iran, schimbare majoră pentru Campionatul Mondial! FIFA a aprobat cererea

Andrei Nicolae Publicat: 24 mai 2026, 13:42

Comentarii
Iran, schimbare majoră pentru Campionatul Mondial! FIFA a aprobat cererea

Naționala Iranului, pregătiri pentru Cupa Mondială / Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Selecţionata Iranului şi-a mutat locul de cantonament pe durata Cupa Mondială 2026 de la Tucson (Statele Unite) la Tijuana (Mexic), pentru a evita problemele legate de vizele americane, potrivit preşedintelui Federaţiei iraniene de fotbal, Mehdi Taj, informează EFE.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Prin această măsură, problema vizelor va fi în mare parte rezolvată“, a declarat Taj sâmbătă seară, conform site-ului Federaţiei iraniene.

FIFA, de acord cu mutarea Iranului în Mexic

Oficialul iranian a explicat că FIFA a aprobat cererea de mutare a locului de cantonament după mai multe întâlniri cu oficiali FIFA şi organizatorii Cupei Mondiale.

Taj a declarat că noul loc de cantonament va fi la Tijuana, un oraş mexican aflat la graniţa cu San Diego (SUA), dar nu a explicat cum va rezolva în cele din urmă problema vizelor de intrare în Statele Unite în timpul turneului.

În urma reuniunilor pe care le-am avut cu responsabilii FIFA, solicitarea noastră a fost acceptată. Vom avea baza la Tijuana, în apropierea oceanului Pacific“, a precizat Mehdi Taj într-un videoclip difuzat de agenţia iraniană de presă Fars.

Reclamă
Reclamă

Iran rămâne să își dispute meciurile în SUA

Calificată pentru a patra oară consecutiv la turneul final al Cupei Mondiale, echipa Iranului urmează să dispute meciurile din grupa sa în Statele Unite, ţară cu care nu mai are relaţii diplomatice din 1980 şi cu care se află în prezent în conflict, după ofensiva americano-israeliană lansată la finele lunii februarie împotriva Republicii islamice.

“Team Meli”, cum este supranumită echipa Iranului, urmează să debuteze la CM 2026 pe 15 iunie, la Los Angeles, împotriva Noii Zeelande. Iranienii vor juca apoi cu Belgia, pe 21 iunie, tot în “Oraşul îngerilor”, înainte de a încheia faza grupelor pe 26 iunie, la Seattle, împotriva Egiptului.

Mass-media iraniană a relatat vineri că ambasada SUA la Ankara a refuzat să elibereze vize mai multor jucători din echipa naţională, o afirmaţie respinsă ulterior de Federaţia iraniană de fotbal.

Momentul când unul dintre maratonişti alunecă pe gheaţă în timpul cursei Transylvania 100 din Munţii BucegiMomentul când unul dintre maratonişti alunecă pe gheaţă în timpul cursei Transylvania 100 din Munţii Bucegi
Reclamă

Iranul îşi condiţionase anterior participarea la Cupa Mondială de acceptarea a zece condiţii, inclusiv garanţii privind securitatea, călătoriile şi respectul pentru simbolurile Republicii Islamice, pe lângă eliberarea vizelor pentru întreaga echipă.

Presa iraniană a speculat în ultimele săptămâni că Washingtonul ar putea refuza vizele membrilor delegaţiei iraniene care au avut legături cu Garda Revoluţionară, pe care Statele Unite o consideră o organizaţie teroristă.

Sursa: Agerpres.ro

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă semifinala barajului pentru Conference League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Comuna din România care oferă gratuit panouri fotovoltaice. Ce condiții trebuie îndeplinite
Observator
Comuna din România care oferă gratuit panouri fotovoltaice. Ce condiții trebuie îndeplinite
Revoluție la Rapid, după ce Pancu a renunțat la 150.000 de euro pentru a reveni în Giulești: Dobre și alte două vedete, puse pe lista de transferuri! Exclusiv
Fanatik.ro
Revoluție la Rapid, după ce Pancu a renunțat la 150.000 de euro pentru a reveni în Giulești: Dobre și alte două vedete, puse pe lista de transferuri! Exclusiv
13:20

Ziua în care Napoli s-a împărțit între iubirea pentru Maradona și cea pentru Italia, la Mondialul din 1990
13:02

Lia Olguța Vasilescu, anunț uriaș! Ce a decis după întâlnirea cu jucătorii și staff-ul Universității Craiova
12:27

Doliu în sportul românesc! Un fost mare antrenor a murit la 84 de ani
12:27

Gennaro Gattuso, revenire spectaculoasă în Serie A? Formaţia care-l vrea pe fostul selecţioner al Italiei
12:17

FC Hermannstadt – FC Voluntari (LIVE SCORE, 17:30). Luptă acerbă la Sibiu în barajul de menținere/promovare
11:48

Valeriu Iftime a vorbit la telefon cu Gigi Becali înainte de FCSB – Botoșani: “Întotdeauna bem o șampanie”
Vezi toate știrile
1 UPDATEJucătorul lui Dinamo a negat informațiile privind plecarea sa după meciul cu “U” Cluj: “Nimic adevărat” 2 Şi-a anunţat retragerea din fotbal după barajul Chindia – Farul 3 Ioan Varga a făcut anunţul despre Edi Iordănescu la CFR Cluj la miezul nopţii 4 Acţionari noi pentru Universitatea Craiova. Mihai Rotaru a dezvăluit totul: “Oameni cu decenţă” 5 Derapaj grosolan! Denis Alibec a înjurat copii după Chindia Târgoviște – Farul 3-3. Atacantul a răbufnit 6 Daniel Pancu s-a înțeles cu Rapid! Toate detaliile mutării după două ore de negocieri cu Dan Șucu
Citește și
Cele mai citite
Transfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității CraiovaTransfer de Liga Campionilor pentru Al-Hamlawi. Suma oferită pentru jucătorul Universității Craiova
Tranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutareaTranzacţie de 40 de milioane de euro! Noi acţionari la CFR Cluj, Neluţu Varga a confirmat mutarea
Diana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac totalDiana Buzoianu, şocată după ce a fost acuzată că a făcut videochat! Atac total
Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”Ce l-a iritat pe Alex Chipciu la final: “Să nu mă mai chemaţi!”