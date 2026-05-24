Iran, schimbare majoră pentru Campionatul Mondial! FIFA a aprobat cererea

Selecţionata Iranului şi-a mutat locul de cantonament pe durata Cupa Mondială 2026 de la Tucson (Statele Unite) la Tijuana (Mexic), pentru a evita problemele legate de vizele americane, potrivit preşedintelui Federaţiei iraniene de fotbal, Mehdi Taj, informează EFE.

“Prin această măsură, problema vizelor va fi în mare parte rezolvată“, a declarat Taj sâmbătă seară, conform site-ului Federaţiei iraniene.

FIFA, de acord cu mutarea Iranului în Mexic

Oficialul iranian a explicat că FIFA a aprobat cererea de mutare a locului de cantonament după mai multe întâlniri cu oficiali FIFA şi organizatorii Cupei Mondiale.

Taj a declarat că noul loc de cantonament va fi la Tijuana, un oraş mexican aflat la graniţa cu San Diego (SUA), dar nu a explicat cum va rezolva în cele din urmă problema vizelor de intrare în Statele Unite în timpul turneului.

“În urma reuniunilor pe care le-am avut cu responsabilii FIFA, solicitarea noastră a fost acceptată. Vom avea baza la Tijuana, în apropierea oceanului Pacific“, a precizat Mehdi Taj într-un videoclip difuzat de agenţia iraniană de presă Fars.