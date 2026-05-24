Valeriu Iftime dinamitează meciul cu FCSB. Declaraţia care îi va enerva teribil pe fanii bucureşteni

Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoşani, a avut un mesaj acid pentru cei de la FCSB, chiar cu câteva ore înainte de meciul de baraj pentru calificarea în cupele europene. Omul de afaceri continuă astfel seria declaraţiilor războinice, după ce a criticat inclusiv modul în care Gigi Becali decide la formaţia bucureşteană.
Acum, însă, Iftime a preferat o ironie fină şi a spus că partida se va juca pe teren neutru, în Ghencea, pe stadionul echipei Steaua – în contextul în care se ştie foarte bine războiul pe tema identităţii purtat de clubul militar şi de trupa patronată de Gigi Becali.
Omul de afaceri nu s-a putut abţine şi a avut o ironie la adresa rivalei bucureştene înainte de partida directă.
“Un meci important. Atât de important, că nici nu aș vrea să comentez acum. Lumea spune că noi nu avem ce pierde. Nu-i adevărat, cu toții avem de pierdut. Fiecare fotbalist de la noi ar face orice ca să câștige meciul acesta. Să nu ne pierdem cu firea, FCSB are jucători buni, dar nici noi nu ducem lipsă de talente.
E un meci deschis și putem face un meci frumos astăzi. I-aș strica tot debutul lui Marius Baciu (n.r. râde). Vreau să stric orice debut, să câștig cu FCSB. Am demonstrat că putem învinge pe FCSB, dar pe teren propriu.
Totuși, astăzi suntem la Steaua, nu la FCSB. Jucăm pe teren neutru. Chiar astăzi am vorbit cu Marius Croitoru și i-am transmis că vreau să jucăm fotbal, atât. Să facem spectacol”, a spus Valeriu Iftime pentru Digi Sport.
Învingătoarea dintre FCSB şi FC Botoşani urmează să joace cu Dinamo
Duelul dintre FCSB şi FC Botoşani o să înceapă la ora 20:30, în Ghencea, asta pentru că Arena Naţională nu a putut fi închiriată, în această perioadă fiind mai multe concerte care se desfăşoară acolo.
Învingătoarea din acest duel va avea de jucat încă un meci, finala de calificare în Conference League, cu Dinamo. Această confruntare urmează să aibă loc vineri, pe Arcul de Triumf, de la ora 20:30.
