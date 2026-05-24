Valeriu Iftime dinamitează meciul cu FCSB. Declaraţia care îi va enerva teribil pe fanii bucureşteni

Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoşani, a avut un mesaj acid pentru cei de la FCSB, chiar cu câteva ore înainte de meciul de baraj pentru calificarea în cupele europene. Omul de afaceri continuă astfel seria declaraţiilor războinice, după ce a criticat inclusiv modul în care Gigi Becali decide la formaţia bucureşteană.

Acum, însă, Iftime a preferat o ironie fină şi a spus că partida se va juca pe teren neutru, în Ghencea, pe stadionul echipei Steaua – în contextul în care se ştie foarte bine războiul pe tema identităţii purtat de clubul militar şi de trupa patronată de Gigi Becali.

“Un meci important. Atât de important, că nici nu aș vrea să comentez acum. Lumea spune că noi nu avem ce pierde. Nu-i adevărat, cu toții avem de pierdut. Fiecare fotbalist de la noi ar face orice ca să câștige meciul acesta. Să nu ne pierdem cu firea, FCSB are jucători buni, dar nici noi nu ducem lipsă de talente.

E un meci deschis și putem face un meci frumos astăzi. I-aș strica tot debutul lui Marius Baciu (n.r. râde). Vreau să stric orice debut, să câștig cu FCSB. Am demonstrat că putem învinge pe FCSB, dar pe teren propriu.