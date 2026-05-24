Eroii Campionatului Mondial | Garrincha, jucătorul cu un picior mai scurt care a luat World Cup în pași de samba

În 1962, naționala condusă de Aymore Moreira spera să repete performanța din urmă cu patru ani și să devină prima națională care își apără titlul mondial. Brazilia, care avea în lot un Pele de 21 de ani de la care existau așteptări imense după cele șase goluri marcate în 1958, a început bine Mondialul găzduit de Chile și a învins Mexic cu 2-0. Un gol a fost marcat chiar de “O Rei”.

În a doua partidă, sud-americanii au remizat cu Cehoslovacia, însă adevărata lovitură a fost alta. Brazilia l-a pierdut pe marele Pele, care s-a accidentat în zona inghinală și nu a mai putut continua să joace la acel turneu.

Garrincha a devenit noul “Pele” al Braziliei și a strălucit

“Selecao” părea sortită eșecului fără sclipirea fotbalistului de la Santos, însă în scenă a intrat Garrincha, care la Mondialul din 1958 nu s-a numărat neapărat printre protagoniști. Din personaj secundar, jucătorul cu un picior mai scurt decât altul avea să devină erou pentru țara sa.

În ultimul meci din grupă, 2-1 cu Spania, Garrincha a oferit o pasă decisivă, o centrare pentru golul victoriei înscris de Amarildo. După primele două partide în care nu avusese vreo contribuție de gol, Francisco dos Santos anunța că urmează momentul lui.

Vine sfertul de finală: Anglia. Garrincha deschide scorul cu o lovitură de cap, ceva ieșit din comun pentru jucătorul de 1,69 m. Englezii au egalat, însă în repriza a doua, același Garrincha a trimis un șut puternic spre poarta lui Ron Springett, portarul din Albion nu a putut reține, iar mingea a sărit la Vava, care a adus din nou “Selecao” în avantaj.

Scorul final nu fusese însă stabilit, pentru că Garrincha mai avea să marcheze o dată grație unui șut cu efect în stilul lui Roberto Carlos contra Franței și să înfigă “pumnalul” în sufletele jucătorilor Angliei. Brazilia avansa în semifinale după o victorie cu 3-1.

Eliminat în semifinala de la Mondial, a putut să joace totuși în ultimul act

În penultimul act, sud-americanii au dat peste țara gazdă, Chile, un meci și cu bune, dar și cu rele pentru Garrincha. Starul brazilian și-a continuat recitalul din sferturi și a marcat primele două goluri ale meciului, după care țara din Munții Anzi a redus din diferență înainte de pauză.

Imediat după ieșirea de la vestiare, Garrincha i-a oferit o pasă de gol lui Vava, care pe final a marcat pentru 4-2, după ce Chile mai dăduse un gol. Finalul meciului nu l-a găsit pe starul Braziliei pe teren, pentru că după ce adversarii săi au avut mai multe intervenții asupra sa la limita regulamentului, Garrincha a decis să se răzbune și l-a lovit cu genunchiul în spate pe Rojas și a văzut cartonașul roșu (în mod ironic).

Pe atunci însă, o eliminare nu însemna neapărat suspendare, iar faza a fost analizată de Comisia de Disciplină a FIFA. Garrincha era în pericol să rateze un meci uriaș din cariera sa la finalul unui turneu perfect, însă oficialii l-au păsuit: 5-2 a fost votul în favoarea permiterii brazilianului să joace în ultimul act contra Cehoslovaciei, țară pe care sud-americanii o mai întâlniseră și în grupe.

Garrincha nu s-a aflat în cea mai bună stare la ora ultimului act, având febră, însă pentru prima dată din ultimele meciuri, jucătorul cu un picior mai scurt decât altul s-a lăsat “cărat” de coechipierii săi. Brazilia a învins Cehoslovacia cu 3-1 grație golurilor lui Amarildo, Zito și Vava, iar sud-americanii deveneau primii care reușeau să câștige două Mondiale la rând.

Acum, eroul nu a mai fost nici Didi, nici Pele, ci Garrincha, brazilianul pentru care sportul de pe gazon a însemnat o “joacă organizată”. Rui Castro, omul care i-a scris biografia spune că oamenii l-au catalogat drept “cel mai amator jucător pe care fotbalul profesionist l-a produs”, pentru modul în care trata jocul.

Viața trăită ca pe terenul de fotbal

Nu doar fotbalul a fost o distracție pentru Garrincha, ci și viața, iar asta l-a costat din păcate pe campionul mondial retras în 1972. Fotbalistul a moștenit problema alcoolului de la tatăl său, a fumat și a avut și o viață amoroasă tumultoasă, cu 14 copii cu cinci femei diferite.

La doar 49 de ani, pe 20 ianuarie 1983, Garrincha deceda de ciroză și lăsa un gol imens în sufletul fanilor brazilieni și nu numai. Cu toate acestea, “Îngerul cu picioare îndoite” merită amintit pentru dragostea sa pentru fotbal și pentru un moment care l-a făcut celebru.

Într-un meci, Garrincha a ridiculizat un jucător atât de mult încât l-a făcut să cadă pe gazon, a fugit pe lângă el, după care s-a întors și l-a ridicat doar ca să își continue incursiunea cu mingea.

Acesta a fost Garrincha, unul dintre cei mai buni dribleri și dovada fotbalului trăit doar din plăcere.