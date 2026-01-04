Ştefan Baiaram se însoară! Momentul emoţionant când şi-a cerut iubita de soţie - Antena Sport

Închide meniul
Ştefan Baiaram se însoară! Momentul emoţionant când şi-a cerut iubita de soţie

Ştefan Baiaram se însoară! Momentul emoţionant când şi-a cerut iubita de soţie
Ştefan Baiaram se însoară! Momentul emoţionant când şi-a cerut iubita de soţie

Bogdan Stănescu Publicat: 4 ianuarie 2026, 13:29

Ştefan Baiaram se însoară! Momentul emoţionant când şi-a cerut iubita de soţie

Momentul în care Ştefan Baiaram şi-a cerut iubita de soţie / captură Facebook Ştefan Baiaram

Ştefan Baiaram (23 de ani) se însoară cu iubita lui, Cristina Răduţ. Fotbalistul Universităţii Craiova a făcut anunţul pe reţelele sociale, postând şi clipul video cu momentul emoţionant în care a cerut-o de soţie pe Cristina Răduţ.

Baiaram s-a pregătit foarte frumos pentru moment. La malul mării, a pregătit un decor cu trandafiri roşii, s-a aşezat în genunchi şi i-a adresat iubitei sale marea întrebare. Ea a răspuns “DA”.

“În primul rând, vreau să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. Mai ales pentru momentele când mi-a fost greu și ai simțit să-mi fii alături în continuare. Ești singura femeie lângă care mă văd trăind și întemeindu-mi o familie. Vreau să-mi fii alături toată viața mea și să avem un viitor strălucit împreună. Îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat să fii soția mea. Te iubesc cel mai mult! 🫶🤍🫶🤍”, i-a transmis Baiaram iubitei sale, Cristina, după ce aceasta a acceptat să îi devină soţie.

