Povestea prieteniei dintre Nicolas Maduro şi Maradona. Preşedintele răpit de Donald Trump a jucat şi el fotbal - Antena Sport

Intervenţia lui Donald Trump în Venezuela şi aducerea sub cătuşe a lui Nicolas Maduro în America a şocat înreaga lume. Dictatorul a cunoscut o ascesiune fulminantă în politică. De la şofer de autobuz, el a ajuns să conducă o ţară întreagă. În tinereţe, Maduro a fost pasionat de fotbal și baseball, cele două sporturi populare în Venezuela. Se spune că ar fi avut talent și putea să joace la un nivel profesionist, chiar în Major League Baseball, unde mulți venezueleni s-au făcut remarcați. În cele din urmă, însă, a renunțat la sport și s-a dedicat politicii. Pasiunea lui pentru sport a rămas peste ani, chiar dacă a ajuns preşedinte al Venezuelei. Din această postură, el s-a şi împrietenit cu nume sonore din lumea sportului.

Maradona i-a fost prieten lui Nicolas Maduro

Un nume uriaş care i-a fost un bun apropiat lui Nicolas Maduro a fost Diego Maradona. Fotbalistul a fost un susţinător al lui Fidel Castro, un alt diactator. În 2017, Maradona şi Maduro s-au întâlnit la un meci demonstrativ la care a participat și președintele Venezuelei. Maradona a susținut public liderul venezuelean de-a lungul diferitelor perioade de criză din țară, transmițând mesaje de încurajare și sprijin. „Când Maduro va ordona, eu voi îmbrăca haina de soldat pentru o Venezuelă liberă, pentru a mă bate împotriva imperialismului și împotriva celor care vor să profite de drapelele noastre, de ceea ce avem noi mai de preț. Trăiască Chavez. Trăiască Maduro!”, a fost unul dintre mesajele lui Maradona.

Nicolas Maduro, fan al Barcelonei!

Maduro nu rata nici meciurile Barcelonei. Jurnaliștii spanioli de la Sport și-au amintit de un moment din 2020, când Maduro a apărut îmbrăcat într-un tricou al Barcelonei și s-a declarat afectat de plecarea lui Messi, forțat să părăsească echipa din cauza problemlor financiare. ”Ce i-au făcut lui Messi a fost îngrozitor! Am plâns cu el când l-am văzut plângând. Am plâns, pentru că este un simbol al lumii sportive”, spunea Maduro. ”Este de necrezut, l-au dat afară pe Messi”, mai critica președintele Venezuelei decizia lui Joan Laporta și a conducerii blaugrana de la vremea respectivă.