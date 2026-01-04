Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Povestea prieteniei dintre Nicolas Maduro şi Maradona. Preşedintele răpit de Donald Trump a jucat şi el fotbal - Antena Sport

Home | Extra | Povestea prieteniei dintre Nicolas Maduro şi Maradona. Preşedintele răpit de Donald Trump a jucat şi el fotbal

Povestea prieteniei dintre Nicolas Maduro şi Maradona. Preşedintele răpit de Donald Trump a jucat şi el fotbal

Radu Constantin Publicat: 4 ianuarie 2026, 18:25

Comentarii
Povestea prieteniei dintre Nicolas Maduro şi Maradona. Preşedintele răpit de Donald Trump a jucat şi el fotbal

Intervenţia lui Donald Trump în Venezuela şi aducerea sub cătuşe a lui Nicolas Maduro în America a şocat înreaga lume. Dictatorul a cunoscut o ascesiune fulminantă în politică. De la şofer de autobuz, el a ajuns să conducă o ţară întreagă. În tinereţe, Maduro a fost pasionat de fotbal și baseball, cele două sporturi populare în Venezuela. Se spune că ar fi avut talent și putea să joace la un nivel profesionist, chiar în Major League Baseball, unde mulți venezueleni s-au făcut remarcați. În cele din urmă, însă, a renunțat la sport și s-a dedicat politicii. Pasiunea lui pentru sport a rămas peste ani, chiar dacă a ajuns preşedinte al Venezuelei. Din această postură, el s-a şi împrietenit cu nume sonore din lumea sportului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Maradona i-a fost prieten lui Nicolas Maduro

Un nume uriaş care i-a fost un bun apropiat lui Nicolas Maduro a fost Diego Maradona. Fotbalistul a fost un susţinător al lui Fidel Castro, un alt diactator. În 2017, Maradona şi Maduro s-au întâlnit la un meci demonstrativ la care a participat și președintele Venezuelei. Maradona a susținut public liderul venezuelean de-a lungul diferitelor perioade de criză din țară, transmițând mesaje de încurajare și sprijin. „Când Maduro va ordona, eu voi îmbrăca haina de soldat pentru o Venezuelă liberă, pentru a mă bate împotriva imperialismului și împotriva celor care vor să profite de drapelele noastre, de ceea ce avem noi mai de preț. Trăiască Chavez. Trăiască Maduro!”, a fost unul dintre mesajele lui Maradona.

Nicolas Maduro, fan al Barcelonei!

Maduro nu rata nici meciurile Barcelonei. Jurnaliștii spanioli de la Sport și-au amintit de un moment din 2020, când Maduro a apărut îmbrăcat într-un tricou al Barcelonei și s-a declarat afectat de plecarea lui Messi, forțat să părăsească echipa din cauza problemlor financiare. ”Ce i-au făcut lui Messi a fost îngrozitor! Am plâns cu el când l-am văzut plângând. Am plâns, pentru că este un simbol al lumii sportive”, spunea Maduro. ”Este de necrezut, l-au dat afară pe Messi”, mai critica președintele Venezuelei decizia lui Joan Laporta și a conducerii blaugrana de la vremea respectivă.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB, până la urmă, să prindă primăvara europeană?
Loading ... Loading ...
Citește și:
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
Observator
El este românul mort în incendiul din Crans-Montana. Guillaume a mers în barul morţii cu mai mulţi prieteni
Tragedie în Premier League! A murit chiar înaintea meciului dintre Leeds și Manchester United
Fanatik.ro
Tragedie în Premier League! A murit chiar înaintea meciului dintre Leeds și Manchester United
20:38
VideoJurnal Antena Sport | Mare cât Zlatan, suedezul Alibek de la CFR s-a prezentat fanilor
20:36
VideoJurnal Antena Sport | Ionuț Cercel i-a făcut pe colegii de la FCSB să râdă la sosirea în Antalya
20:33
VideoJurnal Antena Sport | Rapid are cotă bună
20:28
Ciubotaru, sfătuit de Dorinel Munteanu după ce FCSB s-a înțeles cu Hermannstadt pentru mutare: “Asta mi-aș dori”
20:06
No Mbappe, no problem! Real Madrid a defilat cu Betis. Gonzalo Garcia a reușit hat-trick-ul
20:00
LIVE VIDEOSanta Clara – Porto 0-0. Liderul își poate majora avantajul în fruntea clasamentului
Vezi toate știrile
1 FotoCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică 2 Dinamo a început negocierile pentru atacantul român dorit de Kopic, transferat cu 2 milioane de euro! 3 Refuzat de FCSB, dar transferat de Rapid. Meme Stoica, dezvăluire uluitoare: “Obraznic” 4 Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj! Va fi coleg cu un alt jucător român. Tun financiar dat de Neluțu Varga 5 FotoStaţiunea din România unde Simona Halep a ridicat un hotel de 2,5 milioane de euro! 6 Surpriză de proporţii: Radu Drăguşin, cedat tot în Anglia! Cine face anunţul
Citește și
Cele mai citite
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”